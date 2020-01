Preolímpico: último en el grupo, cuáles son las chances de Uruguay de clasificar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay quedó en una complicada situación en el Torneo Preolímpico de Colombia 2020, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al perder su segundo partido de la fase de grupos este sábado contra Bolivia por 3-2 y a falta de un solo partido para cerrar su participación.

La selección uruguaya Sub 23 volvió a evidenciar errores que le había costado caro también en la fecha pasada contra Brasil e hizo que con tres partidos jugados quede última en el Grupo B con tres puntos. La misma cantidad tienen Bolivia, Paraguay y Perú, este último equipo que ayer consiguió una hazañosa victoria de atrás 3-2 ante los guaraníes.

Sin embargo, es la diferencia de goles que coloca a la Celeste como el último equipo del grupo. Mientras que Paraguay y Perú está con un balance de 0, Bolivia tiene -1 y Uruguay -2.

Futuro ¿Cuáles son las chances de Uruguay de clasificar a la segunda fase en el Preolímpico Sub 23?

En el Grupo B que integra la selección uruguaya faltan dos fechas, pero solo una será disputada por los dirigidos por Gustavo Ferreyra, la próxima, dado que en la última jornada Uruguay tiene fecha libre.

Próxima fecha: martes 28 de enero.

- A las 20.00 (hora de Uruguay), Perú vs. Uruguay.

- A las 22.30 se enfrentan Brasil contra Bolivia.

Tiene libre Paraguay.



Última fecha: viernes 32 de enero.

- A las 20.00 Bolivia vs. Perú.

- A las 22.30 Brasil vs. Paraguay.

¿Qué necesita Uruguay?

A la segunda ronda del Preolímpico clasifican los dos mejores de cada grupo. Es decir que para avanzar, la Celeste primero que nada debe ganarle a Perú el martes próximo por la mayor cantidad de goles y esperar a ver qué sucede con sus rivales.



- Si Uruguay gana el partido contra Perú sigue con chances.

- Si Uruguay empata queda eliminado (Perú ya queda arriba por diferencia de goles).

​ - Si Uruguay pierde con Perú queda eliminado.

Factores que pueden ayudar a Uruguay.

Luego de ganar, la Celeste necesita un conjunto de resultados de los rivales.



-Que Brasil gane los dos partidos contra Bolivia y Paraguay.

-Que en la última fecha Bolivia o Perú no ganan por más goles que Uruguay el martes.