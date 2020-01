Preolímpico: Cómo explicó Gustavo Ferreyra la derrota de Uruguay contra Bolivia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay perdió 3-2 contra Bolivia este sábado en el Torneo Preolímpico de Colombia 2020 y quedó en una complicada situación para clasificar a la segunda ronda. Gustavo Ferreyra habló en conferencia de prensa luego de la derrota, analizó el partido y habló de las dificultades que ha tenido.

El rápido análisis del partido.

Primer tiempo: "Creo que no estaba dentro de las expectativas. No pudimos jugar, el equipo no estuvo a nivel; y Bolivia tuvo un funcionamiento muy interesante y nos superó".

Segundo tiempo: "Fuimos a buscar e intententamos cambiar el funcionamiento con el cambio de algún jugador y el cambio de sistema. Pudimos hacer la remontada, mucho en base a la garra, a ir de frente e intentar dar vuelta el resultado que al final tuvimos las chances para poder hacerlo".

"Estaba para cualquiera de los dos".

"Sin mucho juego, si bien mejoramos en el segundo tiempo, tuvimos la intensión de salir a buscarlo. No se dio por esas cosas del fútbol. Al final estaba para cualquiera de los dos. Terminó convirtiendo Bolivia. Nos vamos con una sensación de tristeza porque si bien no se jugó bien se pudo haber ganado el partido".

Los cambios antes de cada partido: ¿por qué?

Nuevamente, al igual que había sucedido en el partido anterior contra Brasil, este sábado Uruguay apareció con cinco cambios. "Hay un poco de todo. Estoy buscando el equipo. Dijimos que en el mismo campeonato íbamos a ganar en rodaje, en juego y en funcionamiento. No lo hemos podido lograr desde el comienzo, no hemos podido demostrar en cuanto a lo que tiene Uruguay en sus individualidades. Siempre mientras tengamos chances vamos a seguir buscando mejorar y tener juego colectivo".

¿Uruguay está eliminado?

"No, nunca nos vamos a sentir eliminados si hay chances. Uruguay tiene una historia muy rica en eso de pelear hasta el último momento cuando hay posibilidades".

"Tenemos que salir a ganar el próximo partido, no nos queda otra opción. Veremos cuáles son las posibilidades. Estamos conscientes que tenemos que preparar el próximo partido para ganarlo y después esperar"..

"Venimos con poco tiempo de preparación".

"Estamos buscando el mejor funcionamiento. Estamos intentando jugar con un funcionamiento y, si bien los jugadores se han brindado al máximo, no lo hemos encontrado un funcionamiento colectivo. Nosotros venimos con una preparación con poco tiempo de trabajo y, capaz, es una de las causas de no encontrar el equipo"