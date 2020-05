La preocupación de la madre de Gastón Silva por su situación en Independiente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La situación económica de los clubes se vio bastante afectada por lo ocurrido con la pandemia del coronavirus y uno de los que atraviesa un momento muy complicado en la vecina orilla es Independiente.

Gastón Silva es uno de los uruguayos que se encuentra en el plantel del Rojo y que, como comentó su madre y representante, "no le ha ingresado ni un solo peso".

Patricia Perdomo, en diálogo con "Rojos de Pasión", manifestó que: "Estamos viviendo este momento con mucha tristeza. Si me centro en la situación de Gastón, realmente no le encuentro explicación. En el último año fui entre diez y quince veces a la sede, me atendieron muy bien pero no me brindaron ninguna solución al conflicto. Esto viene de hace mucho tiempo antes a que arranque la pandemia".

"A Gastón Silva le deben desde noviembre a la fecha incluyendo su sueldo, todo. A esta altura yo no sé si Independiente quiere o no quiere al jugador", agregó Perdomo.

"Yo como representante, no recibí ningún llamado de la Comisión Directiva para saber cómo van a proceder. Estaría bueno que Maldonado (secretario general del equipo de Avellaneda) diga quienes son los jugadores que en los últimos dos años no han evolucionado. Dentro del caos que fue y es Independiente, Silva siempre dio lo mejor de él", sentenció.

"Gastón Silva tiene contrato hasta junio de 2021. Desde nuestro lado, si se soluciona esta deuda, estamos dispuestos a negociar. Él está muy cómodo y quiere mucho a Independiente", manifestó Perdomo y agregó: "Hace un tiempo tuvimos una oferta concreta de México, pero como estaba implicado un representante que es allegado a la Comisión Directiva de Independiente no se hizo".