Las premisas de Diego Forlán en el nuevo Peñarol

El Peñarol de Diego Forlán ya salió a escena en Estados Unidos y lo hizo con una victoria frente a Seattle Sounders, el actual campeón de la Major League Soccer (MLS).

Pero más allá del resultado (triunfo 1-0 en tres tiempos de 30' cada uno), hay aspectos que sobresalieron ya que en la previa todo era una incógnita porque esta es la primera experiencia de “Cachavacha” como entrenador y la expectativa era grande. Tanto que un partido que era a puertas cerradas terminó siendo casi que de puertas abiertas para los fanáticos aurinegros en las redes, debido a que el club lo transmitió en vivo por Instagram.

Por lo visto, el equipo de Forlán comenzó a demostrar en cancha lo que en principio se preveía teniendo en cuenta las contrataciones: intensidad y velocidad. Pero claro está que el plantel se encuentra en plena pretemporada y que el del miércoles fue el primer encuentro del 2020.

De todas maneras, hay algo importante: el trabajo que viene realizando el cuerpo técnico empieza a darle resultados en la cancha a un Diego Forlán que afronta un gran desafío en su nueva etapa de entrenador.

“La verdad que estamos todos muy contentos acá con la manera en la que Diego (Forlán) está trabajando junto a los jugadores y al resto de los colaboradores. Hay mucho esfuerzo de todos, se entrena en doble y hasta en triple horario y con muy buen ánimo, aspecto importante para todos”, le dijo a Ovación Rodolfo Catino, vicepresidente de Peñarol que está al frente de la delegación aurinegra en Los Ángeles.

Diego Forlán en la pretemporada carbonera en Los Ángeles. Foto: Prensa Peñarol.

“Diego es una persona que sabe lo que es necesario y hace falta para ser un deportista de elite y me parece que eso hace también que los jugadores tengan plena confianza en lo que dice y está pregonando en su trabajo”, agregó el consejero carbonero.

El estilo del nuevo Peñarol

Rodolfo Catino habló también del profesionalismo que le está inculcando “Cachavacha” al trabajo diario del plantel. “Acá hay algo claro y es que todos trabajan a la par, tirando para adelante. Desde el ‘Cebolla’ (Cristian Rodríguez), que está haciendo una recuperación paulatina pero muy buena, hasta los pibes que vienen mejor y que están motivados por ser los más jóvenes y tener esta chance en el plantel principal, todos le están dando una importancia muy grande a la pretemporada desde la parte física y también lo que se hace en la cancha porque realmente terminan el día agotados, pero saben que esta etapa es clave para lo que vendrá después”.

A la hora de describir el día a día en Los Ángeles, el vicepresidente mirasol contó que “las premisas de Diego son trabajo, esfuerzo y disciplina”.

Con esos tres aspectos, el entrenador está formando al Peñarol 2020, un equipo que tiene la obligación de ganar el Campeonato Uruguayo, torneo que se le escapó en 2019, y que además, buscará superar la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, algo que no logra desde 2011, año en el que llegó a la final del máximo certamen continental de clubes.

“Yo vi un partido con muchísima intensidad, algo que me llamó y mucho la atención porque jamás había visto algo así en el inicio de una pretemporada, jugando por primera vez en el año. Pero más allá de eso, vi mucha personalidad y confianza en los jugadores porque se enfrentó a un poderoso de la MLS como el actual campeón que, a pesar de no tener a todos sus jugadores, contaba con varias de sus figuras y no es un equipo de tercer orden, sino que se enfrentó a un club de primera categoría”, explicó Catino.

Diego Forlán conversando con Gabriel Rojas en la pretemporada aurinegra. Foto: @OficialCAP.

Acerca de cómo lo vivió Forlán, el presidente de la delegación contó que “Diego es una persona muy tranquila afuera de la cancha. Cuando confirmamos que lo contratábamos junto a Jorge Barrera nos decían que Forlán no tenía experiencia como entrenador y es verdad, pero jugó en equipos de primer nivel mundial con reconocidísimos directores técnicos de los que aprendió muchísimo y seguramente lo va a poder aplicar junto a un cuerpo técnico que está haciendo un trabajo espectacular y eso lo podemos observar acá en el día a día”.

Otro punto a destacar es la forma en la que “Cachavacha” vivió su primer partido amistoso como entrenador: “El equipo tuvo mucha intensidad y velocidad que son aspectos en los que Diego está trabajando y mucho. Estuvo permanentemente dándole indicaciones a los jugadores, sabe cómo debe hablarles, le llega a los futbolistas de una manera psicológica importante y eso genera confianza en el jugador que cree en el técnico y eso nos tiene muy contentos”, explicó Catino.

Mañana por la noche (domingo a las 00:30 de Uruguay) el carbonero jugará el segundo amistoso de la pretemporada y esta vez será con público frente a Los Ángeles FC en el Banc of California Stadium, que tiene capacidad para unos 22.000 espectadores.

En ese encuentro, el Peñarol de Forlán saldrá a escena otra vez para intentar seguir plasmando en la cancha las premisas del entrenador: trabajo, esfuerzo y disciplina.

PERÍODO DE PASES Como en 2018, armó el plantel enseguida

Rodolfo Catino recordó que tal como pasó en 2018, Peñarol pudo completar el plantel para que el entrenador trabaje con todos los jugadores en la pretemporada. “Me acuerdo que se cayó la llegada de un jugador y el plan B era Canobbio, lo trajimos y no falló. Trabajamos rápido, cumplimos y ese año fuimos campeones uruguayos. Ojalá se de otra vez”.

EN SANIDAD "Cebolla" y Matías Britos

El capitán se sigue poniendo a punto para llegar de la mejor manera a la actividad oficial con Peñarol, mientras que el delantero no jugó frente a Seattle Sounders debido a una molestia en el posterior y será sometido a estudios para ver la entidad de su lesión.

AMISTOSO Se viene el partido contra Los Ángeles FC

El plantel de Peñarol regresó a los entrenamientos ayer luego del amistoso del miércoles y en el primer turno se trabajó en técnica y táctica, mientras que en el segundo los jugadores tuvieron sesión de gimnasio. Hoy habrá otro doble turno y mañana será el amistoso frente a Los Ángeles FC.