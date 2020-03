La Premier League y la Ligue 1 de Francia suspenden sus campeonatos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Premier League inglesa y la Ligue 1 francesa y (EPL) suspendieron sus campeonatos. Además, el partido entre Gales-Escocia por el torneo de rugby Seis Naciones también fue aplazado por la epidemia del coronavirus.

La Premier suspendió todos sus partidos al menos hasta el 4 de abril, según anunció este miércoles en un comunicado. El momento de la reanudación del campeonato se decidirá "en función de las recomendaciones médicas y las condiciones imperantes en esas fechas".

La decisión de suspender el fútbol profesional en Inglaterra se adoptó por unanimidad durante la reunión celebrada este viernes. El director ejecutivo, Richard Masters, deseó una rápida recuperación al entrenador español del Arsenal, Mikel Arteta, y al jugador del Chelsea Callum Hudson-Odoi, que han dado positivo en la prueba de coronavirus.

Los responsables de la Premier intentarán reprogramar el calendario "cuando sea seguro hacerlo", y prometen nueva información cuando sea apropiada.

Mientras tanto, la Federación de fútbol inglesa (FA, por sus siglas en inglés) anunció que los encuentros de Inglaterra contra Italia y Dinamarca que tenían que jugarse a finales de marzo han sido suspendidos.

En el Reino Unido ha habido, hasta el momento, cerca de 600 casos confirmados y diez muertes.

rugby Gales-Escocia tampoco se juega

La Federación Galesa de Rugby (WRU), por su parte, informó que el partido del Torneo Seis Naciones de rugby entre Gales y Escocia, previsto el sábado y confirmado este viernes, fue anulado horas después, debido al riesgo de propagación del coronavirus.

"Hemos decidido por el interés de los aficionados, de los jugadores y de los equipos técnicos seguir las medidas recientes tomadas en el Reino Unido y en la industria mundial del deporte", explicó la WRU en un comunicado.

"Dada la naturaleza cambiante e inédita de este problema, un aplazamiento del partido se convirtió en inevitable", admitió la federación, que tenía programada la organización del partido con presencia de público en un estadio con un aforo de 73.000 localidades.



otro paro Francia también frena la actividad

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia también decretó este viernes la suspensión inmediata y "hasta nueva orden" de la Ligue 1 y de la Ligue 2 -primera y segunda división- debido a la epidemia de coronavirus.

Reunida en consejo de administración telefónico excepcional este viernes, la LFP decidió "por unanimidad" suspender la liga, siguiendo el ejemplo del fútbol italiano y español.

Ante la inquietud creciente entre jugadores y entrenadores, la decisión de jugar a puerta cerrada total hasta el 15 de abril, no fue suficiente para los presidentes de los clubes.

"Continuar jugando no tiene sentido, las medias medidas no valen. Los jugadores están en contacto directo los unos con los otros, no quieren jugar y los entrenadores lo saben", señaló Raymond Domenech, presidente de Unecatef, el sindicato de entrenadores.