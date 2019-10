Premier League: ganaron Arsenal y Chelsea, perdieron Manchester City y United

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El domingo de Premier League trajo resultados sorpresivos y una sonrisa para el líder Liverpool. Esto se debe a que su principal competidor, el Manchester City, perdió con el Wolverhampton y quedó a ocho puntos.

Además, ganaron Arsenal y Chelsea. Del otro lado está el Manchester United, que volvió a perder, esta vez ante el Newcastle, y llegó a tres derrotas en ocho encuentros disputados.

Manchester City 0-2 Wolverhampton

El Manchester City perdió 2-0 sorprendentemente en su estadio ante el Wolverhampton y ve escaparse al Liverpool tras ocho jornadas disputadas.



Los dos goles de los Wolves fueron anotados por el maliense nacido en España Adama Traoré, ambos a pase del mexicano Raúl Jiménez a los 80 y 94 minutos de juego.



Con esta derrota, la segunda del City en la temporada, el equipo de Pep Guardiola se mantiene segundo en la tabla con 16 puntos, pero ve alejarse al sólido Liverpool, que el sábado derrotó por 2-1 al Leicester.



Arsenal 1-0 Bournemouth

Un cabezazo de David Luiz fue suficiente para que el Arsenal venciera este domingo al Bournemouth 1 a 0 en un gris partido en el Emirates Stadium.



Los de Unai Emery salieron a arrollar y consiguieron pronto su recompensa. Se quedaron primero cerca con un remate ligeramente desviado de Pierre-Emerick Aubameyang y lograron adelantarse unos instantes después.



Un córner lanzado por Nicolás Pepé lo remató David Luiz en el primer palo y firmó su primer tanto con la camiseta de los Gunners.



El Arsenal dominó con bastante claridad, pero apenas llevaron peligro a la meta de Aaron Ramsdale. Solo sufrieron al inicio de la segunda parte, sobre todo en una ocasión del noruego Joshua King, quien, tras regatear a Bernd Leno, fue incapaz de embocar con el arco vacío.



Lucas Torreira ingresó a los 83 minutos de juego en lugar de Bukayo Saka.



La victoria permite al Arsenal afianzarse en puestos de Champions League ya que están terceros con 15 puntos, a nueve del Liverpool.

Southampton 1-4 Chelsea

El Chelsea se quedó a las puertas de los puestos de Liga de Campeones después de derrotar por 4 a 1 al Southampton con tantos de Tammy Abraham, Mason Mount, N'golo Kanté y Michy Batshuayi.



El joven delantero inglés abrió la cuenta con una vaselina casi imposible y ya es candidato a la Bota de Oro de la competición, al sumar ocho tantos, los mismos que el atacante argentino del Manchester City Sergio Agüero.



A la eficacia goleadora de Abraham, que ya ha recibido la llamada de la selección inglesa, se unió Mount, otro de los jóvenes valores en los que ha confiado Frank Lampard esta temporada debido a la sanción que prohíbe al Chelsea fichar jugadores.



En apenas 24 minutos los Blues dejaron el partido encarrilado, aunque pasada la media hora Danny Ings acortó distancia y pareció darle emoción al encuentro.



Sin embargo, N'golo Kanté apareció justo antes del descanso para poner el tercero en el Saint Mary's Stadium. Michy Batshuayi, que entró en los minutos finales, redondeó la goleada para el Chelsea.



Este resultado deja al Chelsea quinto, con 14 puntos, igualado con el Leicester City, que marca los puestos de Champions League. El Southampton es decimosexto, con siete unidades.

Newcastle 1-0 Manchester United

El Newcastle que languidecía por la Premier lastrado por sus cuatro encuentros sin vencer, encontró el estímulo con la visita del Manchester United, que acentuó su crisis en el estadio de St, James Park donde recibió su tercera derrota de la temporada (3-1) para hundirse más en la clasificación.



Desde que venció el pasado 25 de agosto al Tottenham las Urracas no habían sido capaces de sumar de a tres puntos. Los empates ante el colista, el Watford, y el Brighton fueron las mejores noticias para el equipo de Steve Bruce que salió malparado de los compromisos contra el Liverpool y, especialmente, frente el Leicester el pasado fin de semana (5-0).



Pero dio la sensación de estar el Manchester United, que transita por la Premier en la mitad baja de la tabla, con tres derrotas y otros tantos empates en los ocho compromisos que ha jugado.



No levanta cabeza el conjunto de Ole Gunnar Solskjaer, que acumula este revés en Newcastle a los sufridos recientemente en el campo del West Ham y en Old Trafford contra el Arsenal (1-1).



Pretendió el Manchester United reconducir su situación en St. James pero nada le salió como quería. No fructificó en ningún caso el dominio que pareció ejercer. Nadie aprovechó las ocasiones claras para batir a Martin Dubravka mientras los locales amenazaban el área de De Gea.



El drama de los Red Devils fue real en el tramo final. A veinte minutos del cierre, cuando una buena jugada del holandés Jetro Willems encontró desmarcado a Matthew Longstaff que, desde la media luna superó, por raso, al meta español del United.



Solskjaer, que previamente, a la hora de juego, ya había realizado dos de sus cambios con la entrada de Marcos Rojo por Dogo Dalot y la de Mason Greenwood por Juan Mata, recurrió a la desesperada al holandés Tahith Chong que sustituyó a Ashley Young. Nada le funcionó al United, que encajó un nuevo revés para quedar a cinco puntos ahora de los puestos europeos.