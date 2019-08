Con un preliminar muy especial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las puertas del estadio Centenario se abrirán el domingo a las 12:00. Tres horas antes del comienzo del clásico. Y aunque aún faltan unos detalles, la idea es que se juegue un preliminar entre exjugadores de Nacional y Peñarol, mezclados en un mismo equipo, contra jóvenes del programa Pelota al Medio a la Esperanza.



No es la primera vez que se juegan estos partidos y por lo general se toman como un premio para los niños y jovencitos que participan en el mencionado programa. Pero esta vez tendrá también otro significado: que los exfutbolistas que tantas veces se enfrentaron en clásicos jueguen juntos en el mismo equipo. Será seguramente un buen ejemplo de unidad para los hinchas de los dos clubes.

Rafael Peña Nunca los grandes había nido tanto a las canchas chicas. Lo que decimos es que grandes incidentes no ha habido y de lo que nos jactamos es que nunca antes los cuadros grandes habían ido tanto a las canchas chicas como ahora. Por ejemplo, al Capurro nunca había ido un grande y a Las Piedras tampoco. Y en el Saroldi hacía muchos años que no se jugaba”, explicó Rafael Peña.

Con respecto a la seguridad, ya se llevó a cabo el lunes la reunión de coordinación. En la misma participaron los delegados de los dos clubes, los veedores, el Ministerio del Interior, la Intendencia, la gente de portería y de seguridad de la AUF.



Pero según explicó Rafael Peña, el jefe de la seguridad de la AUF, se utilizará la misma matriz de los últimos clásicos que se jugaron en el estadio Centenario. “Por supuesto que siempre se trata de ir mejorando algunas cosas”, dijo.



Peña no cree conveniente dar a conocer la cantidad de funcionarios policiales que participarán en el operativo, pues entiende que eso generalmente desalienta a la gente a concurrir al estadio. Además, eso depende del Ministerio.



De todos modos, basta con recordar cómo fueron los últimos operativos clásicos, sin tener en cuenta el último, el de mayo de este año porque se jugó por primera vez en el Campeón del Siglo. Y el operativo de seguridad fue diferente porque, por ejemplo, se acompañó a la hinchada de Nacional hasta el escenario mirasol.



El último clásico que se jugó en el estadio Centenario fue el de la Supercopa, el 3 de febrero, pero fue de noche. El último partido entre Peñarol y Nacional que se disputó en el estadio Centenario por la tarde fue el 11 de noviembre del año pasado. En ese clásico, correspondiente a la semifinal del Campeonato Uruguayo trabajaron 1.300 efectivos policiales.

Peña lleva dos años al frente de la seguridad de la Asociación, desde febrero de 2017. “Estoy conforme por más que hay cosas en las que hay que seguir trabajando. En nuestro particular idioma decimos que hay que mantener el ímpetu de ataque. No hay que aflojar nada, porque en cuanto se afloja un poquito aparece algo. Como lo de Cerro en la fecha pasada”, afirmó Peña.



“Lo que decimos es que grandes incidentes no han habido y de lo que nos jactamos es que nunca antes los cuadros grandes habían ido tanto a las canchas chicas como ahora. Por ejemplo, al Capurro nunca había ido un grande y a Las Piedras tampoco. Y en el Saroldi hacía muchos años que no se jugaba”, explicó.



Cabe recordar que las tribunas Colombes y Olímpica y un sector de la América será para los hinchas de Nacional, mientras que la tribuna Ámsterdam y un sector de la América serán para los aurinegros.

BOLETOS. La venta de entradas para el partido del domingo, se extendió ayer por la mañana a los hinchas tricolores. Hoy serán los socios de Peñarol, los que podrán acceder a sus entradas para el clásico, mientras que los hinchas en general lo harán desde mañana.



La operativa de venta y canje había comenzado el martes de la semana pasada para los palquistas y butaquistas de Nacional. Y el jueves fue el turno de los socios tricolores.



Los precios: Colombes: $ 300; Olímpica: $ 500 y América (sector de Nacional): $ 1000. Ámsterdam: $ 600 para socios aurinegros y $ 900 las generales. América (sector de Peñarol): $ 1000 los socios y $1400 las generales.