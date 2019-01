A preguntas tontas....

La entrenadora alemana de un equipo masculino, Imke Wübbenhorst, le dio una buena lección a un periodista del diario germano Welt durante una conferencia de prensa. La entrenadora alemana respondió con una respuesta irónica ante una mala pregunta sobre su forma de convivir con los jugadores del equipo.



Wübbenhort, de 30 años, se convirtió en la primera mujer en dirigir un equipo masculino en las cinco primeras ligas de Alemania. Pero a pesar de ello sigue siendo cuestionada por aspectos irrelevantes en su trabajo. En una entrevista le preguntaron sobre si los jugadores se tenían que poner los pantalones cada vez que ella entraba al vestuario. Su irónica respuesta fue lapidaria, llamó la atención y recorre el mundo entero.



“Los jugadores no tienen que ponerse los pantalones cuando entro al vestuario. Soy una profesional. Elijo a los jugadores por el tamaño de sus penes”, contestó Imke con ironía. De esta manera, la entrenadora alemana le dio una buena lección al periodista que le realizó una pregunta muy tonta.



Imke Wübbenhorst es muy conocida en su país. Y dirige desde el año pasado al BV Cloppenburg de la quinta división alemana. Antes se había despempeñado como técnico asistente del equipo, hasta que asumió como entrenadora principal con el gran objetivo de salvar al club de la zona de descenso.



Pese a la magnitud de su reto, Imke debe seguir enfrentándose a cuestiones bastante banales en las conferencias de prensa por el solo hecho de ser mujer en un mundo de hombres.



Anteriormente, Wübbenhorst fue jugadora profesional hasta el 2016. Incluso defendió al equipo que hoy dirige. Comenzó su carrera de futbolista en el SV Wallinghausen. Como no había equipos femeninos en la región, jugó en equipos masculinos hasta los 16 años.



Actualmente es también jefa de entrenadores en el equipo femenino de su club, por lo que cuenta con suficientes antecedentes como para no recibir preguntas irrelevantes que nada tienen que ver con la forma en que juega su equipo.

datos Era volante y defendió la selección Imke nació en Aurich, Almania, el 10 de diciembre de 1988. Jugaba de volante y defendió cinco camisetas en su carrera.

La entrenadora, quien también es profesora de educación física, integró varias selecciones alemanas: Sub 17, Sub 19, Sub 20 y Sub 23.