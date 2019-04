Una pregunta incómoda al Papa Francisco: ¿Messi es Dios o decirlo es sacrilegio?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Messi es Dios o decirlo es un sacrilegio? Esa fue una de las preguntas incómodas que tuvo que responder el Papa Francisco en una entrevista para la televisión española.

El líder religioso fue entrevistado por el periodista catalán Jordi Évole para el programa Salvados de La Sexta. En una extensa entrevista en la que se tocaron temas como los múltiples casos de abuso sexual por parte de sacerdotes, la inmigración, el capitalismo y la reaparición de regímenes autoritarios en Occidente, Évole se tomó una licencia para consultarle sobre el delantero del Barcelona.



"No quiero entrar en frivolidad, pero usted que los conoce a los dos: ¿Es un sacrilegio decir que Messi es Dios?", consultó el periodista nacido en Barcelona, quien tiempo atrás logró que Andrés Iniesta cuente cómo fue sufrir una depresión.

"En teoría es un sacrilegio, no se puede decir. Yo no lo creo, ¿vos lo crees?", preguntó el Papa. "Yo sí", dijo Évole. "Yo no", comentó entre risas el argentino.



Luego Francisco se extendió en su respuesta: "La gente dice 'es Dios' como dice 'yo te adoro', adorar solamente a Dios. Son expresiones de la gente, 'este es un Dios con la pelota en la cancha', modos populares de expresarse".



"Pero cómo juega", le comentó Évole. "Claro que sí, da gusto, pero no es Dios", añadió Francisco.