¿Qué precisan Atenas y Fénix para salvarse?

¿El Fénix no baja? Lo que se nació como un grito rebelde de sus hinchas, hoy se ha transformado en una gran duda. El equipo albivioleta está en una situación muy complicada, lo mismo que Atenas, con el morbo de que ambos se enfrentarán el domingo (posiblemente de mañana) en el Capurro por la fecha 13.

¿Qué pasa si uno gana? ¿Ese se salva y el perdedor baja? ¿Cuántos puntos necesitan para quedarse en Primera? ¿Pueden evitar bajar ambos? Preguntas que aquí trataremos de responder:

El duelo.

Fénix tiene 1.099 de promedio en la tabla del Descenso y Atenas 1.091. Son los dos equipos que están perdiendo la categoría. Torque (1.182) y Rampla Juniors (1.183) son los otros dos clubes que corren riesgo.

El choque directo entre Fénix y Atenas será crucial porque, entre otras cosas, uno de los dos no podrá sumar 9 puntos en las últimas fechas. En el mejor de los casos ambos podrán sumar 7 unidades solo si empatan entre ellos.

En las últimas dos fechas Fénix visitará a Danubio y recibirá a Torque, en otro duelo directo, aunque ya en la última fecha podría estar todo decidido.

Atenas, por su parte, cerrará como local ante Nacional en Maldonado y de visita contra Progreso.

Atenas.

Es el equipo que puede alcanzar un mayor promedio de los dos que hoy están en zona roja. Si gana los 9 puntos llegará a 1,25 y con ese promedio se salvaría. ¿Qué precisa?

Si gana 9 puntos: Que Rampla o Torque no saquen más de 5 puntos

Si gana 7 puntos: Que Rampla o Torque no saquen más de 4 puntos

Si gana 6 puntos: Que Fénix no saque más de 6 puntos y Rampla o Torque no logren más de 2 unidades.

Si gana 5 puntos o menos: Que Fénix obtenga la misma cantidad de puntos o menos y que Rampla o Torque pierdan todos los partidos.

Fénix.

El escenario del conjunto de Capurro es muy similar, aunque por tener más partidos disputados en Primera (Atenas vino de Segunda) lo penaliza en el coheficiente de una manera no trascendente, pero sí en décimas. Tiene como ventaja, no obstante, que debe jugar ante Torque en otro enfrentamiento directo. ¿Qué necesita?

Si gana 9 puntos: Que Rampla o Torque no saquen más de 4 puntos

Si gana 7 puntos: Que Rampla o Torque no saquen más de 2 puntos

Si gana 6 puntos: Que Atenas no saque más de 5 puntos, que Torque no gane más de 1 un punto y que Rampla pierda todos.

Si gana 5 puntos o menos: Que Atenas obtenga un punto menos y que Torque pierda todos los partidos. Rampla estaría a salvo.

Rampla y Torque.

Los otos dos equipos que están complicados tienen la ventaja de depender de sí mismos. Si Rampla y Torque ganan cinco puntos, ambos se salvarán. Pueden llegar a jugar algún desempate si obtienen cuatro, aunque es muy poco probable.