Qué precisa Peñarol para mantener la chance de ganar el Clausura y el Uruguayo

Peñarol ya no puede ganar la Tabla Anual, pero todavía tiene una mínima chance de lograr el Clausura y, por ende, hasta de ser campeón uruguayo. ¿Qué debe pasar? Primero que nada, precisa que hoy Liverpool no le gane a Nacional. Luego, vencer en los dos partidos que le quedan (Progreso y Fénix), que Liverpool no sume más de un punto en estas tres últimas fechas y que Nacional y Montevideo City Toque no consigan más de dos en lo que resta. Si todo esto se diera podría ganar el Clausura en forma directa o a través de una final.

Luego está el tema de las matemáticas para clasificar a la Copa Libertadores. Para Uruguay hay solo dos cupos disponibles y ambos llevan directamente a la fase de grupos del torneo continental, pues Wanderers y Liverpool ya tomaron los lugares 3 y 4, jugaron y fueron eliminados.

En caso de no ganar el Clausura, el aurinegro precisa que lo obtenga Liverpool o Nacional y que luego derrote en la semifinal a Rentistas (campeón del Apertura), porque si la gana el “Bicho” será al menos Uruguay 2 y mandará a Peñarol a Copa Sudamericana, lo mismo que si MC Torque gana el Clausura.

Además de que negriazules o tricolores venzan a Rentistas, Peñarol debería ser segundo de la Anual o tercero pero solo por detrás de Liverpool, pues éste ya disputó el certamen continental y no contará. El reglamento establece que Uruguay 2 será el perdedor de la final del Campeonato Uruguayo, pero si no la hubiera porque el título se define en la semifinal, entonces Uruguay 2 será el segundo mejor clasificado en la Anual.