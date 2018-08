Poyet valoró la última contratación del Barcelona

El joven extremo Malcom Filipe Silva de Oliveira (Girondins de Burdeos) se ha convertido en nuevo jugador del Barcelona para las próximas cinco temporadas, ha anunciado el club azulgrana.

El Barcelona y el Girondins han llegado a un acuerdo por el traspaso por 41 millones de euros más uno de variables.

Malcom, de 21 años, se convierte en el tercer refuerzo de los barcelonistas para el próximo curso, tras los fichajes de Clément Lenglet (Sevilla) y Arthur Melo (Gremio de Porto Alegre).

El devenir del jugador en las últimas horas le ha llevado de estar a punto de firmar por el Roma a hacer un cambio radical y aceptar la oferta de un Barça que, con su contratación, cierra las puertas al también brasileño Willian, pretendido por el conjunto azulgrana y cuya contratación se ha frustrado por no haber llegado a un acuerdo con el Chelsea.

Con la llegada de Malcom, el Barcelona refuerza el carril derecho, a pesar de que el jugador brasileño es zurdo, lo que abre un gran interrogante sobre el futuro del joven francés Ousmane Dembélé, contratado el año pasado del Borussia Dortmund por casi 150 millones de euros, un tercio de ellos en variables, y que juega en la misma zona.

Procedente del Corinthians, Malcom llevaba tres temporadas en el Girondins de Burdeos, en el que ha jugado casi un centenar de partidos y ha marcado 23 goles.

Este miércoles, pasará la revisión médica y posteriormente será presentado en el Camp Nou tras firmar un contrato por cinco temporadas.

Al acabar el acto, el club barcelonista informa de que Malcom se incorporará a la pretemporada del equipo, que este martes ha partido hacia Estados Unidos, donde disputará tres partidos amistosos en la gira veraniega.

Poyet: "No puedo opinar, pero si te llama el Barça..."

"Esta totalmente preparado. Depende del sistema puede jugar en ambos lados, aunque aquí lo hizo por la derecha... De alguna manera similar a la de Messi, perfilándose hacia el centro. Pero en una plantilla como la del Barcelona no le será difícil adaptarse", dijo el entrenador en ESPN.

"Me parece fenomenal, no tiene nada de anormal su llegada a Barcelona. El Burdeos llegó a un acuerdo con Roma, apareció el Barça mejorando las condiciones y el club, con el jugador, decidieron. No puedo opinar, pero si te llama el Barça...", agregó.

"El Barça parte con el objetivo de ganar todos los títulos y hay que dosificar a los futbolistas, rotar en el campo y hay espacio para todos. Lo que ofrece Malcom es variedad y tiene que convertirse en una pieza importante", finalizó el uruguayo.