Poyet, en llamas contra el VAR, tras penal sancionado que significó la derrota de Católica

Con un penal sancionado desde el VAR, Palmeiras se impuso por 1-0 ante Universidad Católica en su visita al Estadio San Carlos de Apoquindo en Santiago, en choque válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2021.

El tanto del del equipo brasileño llegó a los 42 minutos del compromiso con la ejecución del ariete Raphael Veiga desde los 12 pasos, que sin problemas transformó en gol el cobro sancionado por el VAR luego de una mano en el área del cuadro chileno.



El técnico uruguayo Gustavo Poyet no pudo ocultar su bronca y en pleno campo de juego protestó: "Pasó ayer en cancha de Boca y pasó con Cerro Porteño. Los dos equipos brasileños...". El árbitro del partido fue el uruguayo Andrés Matonte.



El DT hizo alusión a otros dos partidos donde a instancias del VAR le anularon un gol a Boca y otro a Cerro Porteño frente a Atlético Mineiro y Flumimense. Al equipo argentino le anularon un gol por una infracción en un mínimo contacto en el área y al paraguayo por offside, cuando en realidad estaba perfectamente habilitado.



Los árbitros de Boca-Fluminense fueron suspendidos por tiempo indeterminado por Conmebol y Cerro Porteño reclama volver a disputar el partido.

Gustavo Poyet, DT de @Cruzados, tras el penal mal sancionado a favor de Palmeiras:



"Pasó ayer en cancha de Boca y pasó con Cerro Porteño. Los dos equipos brasileños..."pic.twitter.com/wIEx0ewhy2 — Señor Fútbol Py (@SrFutbolPy) July 14, 2021

#Palmeiras le gana 1-0 a la #UCatolica con un penal inventado por el #VAR (la pelota pega primero en el muslo y luego en la mano).



"Pasó en cancha de #Boca, pasó con #CerroPorteño, los dos equipos brasileños", se quejó Gustavo Poyet, DT del equipo chilenopic.twitter.com/OGQU5P3k6O — Pablo Lisotto (@plisotto) July 14, 2021

Tras el partido, Poyet profundizó: "No voy a hablar mucho del penal, porque no soy fan del VAR. Yo entiendo el fútbol de una manera muy lógica y creo que estamos perdiendo la lógica en el fútbol. Lo estamos haciendo antiapasionado. No se sabe nada, no se respetan los tiempos de juego, se para, se habla, se da vuelta, se habla, no se juega nada... Lo más lindo del juego es jugarlo y gritar los goles y si alguien se equivoca es humano. Pero cuando se ve un VAR tanto tiempo y no sabemos ninguna las reglas, porque nadie las sabe, y la explicación que te dan es que si el pie en el cual la pelota pegó antes de pegar en la mano está levantado no es penal, pero como está apoyado en el suelo es penal, cerrá, apagá la luz y vámonos porque ya no se puede jugar la fútbol".

"LAS REGLAS DEL VAR NO LAS SABE NADIE"#ESPNF90Chile Gustavo Poyet, categórico frente al penal sancionado en contra de Universidad Católica y el rol de la tecnología en el fútbol. pic.twitter.com/FYUzDbqNOd — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) July 15, 2021

La revancha entre Universidad Católica y Palmeiras se jugará el próximo miércoles en San Pablo.