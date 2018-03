Poyet: "Entiendo el fútbol como Luis Suárez, yo entro a la cancha a ganar"

Gustavo Poyet subrayó una vez más que Luis Suárez es "el mejor delantero" del mundo y dejó traslucir nuevamente su ilusión de convertirse en algún momento en entrenador de la selección uruguaya.



En entrevista concedida al diario deportivo español Marca, en la que admitió que no se informó "lo suficiente antes de entrenar al Betis. La culpa fue mía y no de ellos", el actual entrenador del FC Girondins Burdeaux ponderó una vez más al "Pistolero". "Luis es el delantero que a mí me gustaría tener. Yo entiendo el fútbol como él. Si entro a una cancha, tengo que ganar el partido. Puedo hacer tacos, chilenas y hacerlo bonito, pero lo que quiero es ganar. Luis siempre halla la forma de ganar. Y la encuentra solo, nadie se lo enseñó. Eso le convierte en alguien especial, y muy uruguayo. Para mí es el mejor delantero. Y no por un tema técnico, sino de espíritu".



Después de celebrar el comienzo "soñado" en el Girondins Bourdeaux, porque "ganar tres partidos seguidos sirve para convencer", Poyet remarcó una vez más que la Celeste siempre está en el horizonte. "Yo espero que el maestro Tabárez dure muchos años más, pero evidentemente me gustaría entrenar a mi selección. Uno siempre se prepara para ello. Ahora, me gustaría tener a Suárez y Cavani, así que tendría que ser pronto (risas)".