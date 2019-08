Primeras palabras de Michael Santos y traducción de Guillermo Varela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guillermo Varela estuvo en el banco, pero tuvo su momento postpartido: ser traductor de Michael Santos. Desde el campo de juego, el lateral uruguayo grabó las primeras palabras del delantero de 26 años tras el debut victorioso por 3-1 ante el Riga.

"Bueno, la verdad que mucha alegría y bueno, por suerte se dio el triunfo que necesitamos y ahora pensar en la vuelta", declaró Michael Santos, quien asistió en el último gol del partido.

El delantero si bien declaró en español, Varela tradujo las palabras de Santos en inglés: "Very happy for the debut and now thinking the next time".