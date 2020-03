Postergación de los Juegos Olímpicos pone en jaque al fútbol masculino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los Juegos Olímpicos de Tokio serán en 2021 y no en 2020, algo que no afecta la clasificación de ningún deporte a excepción de uno solo: el fútbol, que tendrá que rever el reglamento para evitar perjudicar a los procesos de las selecciones que dirán presente.



Las selecciones iniciaron su preparación desde el 2019, con entrenamientos en varios de los casos previos a cada torneo Preolímpico con una lista de jugadores ya pensando en Tokio 2020: debían cumplir el requisito de no tener más de 23 años para este año.

El reglamento —aplicado solo al fútbol masculino — permite la participación de jugadores que hayan “nacido el 1 de enero de 1997 o más tarde” de esta forma contando con un torneo de jugadores Sub 23, más la posibilidad de incluir en cada lista un máximo de tres jugadores mayores a ese límite.



La FIFA deberá decidir en conjunto con el Comité Olímpico Internacional (COI) si mantiene el criterio de ser un evento Sub 23 o lo cambia a uno Sub 24 para la próxima edición, para poder contar con los mismos futbolistas que hubiesen jugado este año que tuvo que cambiar de fechas por la propagación del coronavirus.

En el caso de las dos selecciones de la Conmebol clasificadas (Brasil y Argentina), podrían sufrir grandes bajas si el torneo se mantiene como Sub 23.

Brasil tiene, por ejemplo, los casos de los jugadores Lucas Paquetá, del Milan, y de Matheus Henrique, de Gremio, ambos que ya forman parte del proceso de Tite en la selección mayor y que superarán la franja de 23 años en 2021 y deberían pelear por un lugar entre los tres cupos de mayores de edad, como podrían ser Neymar o Casemiro. Otras figuras europeas como Bruno Gimarães del Olympique de Lyon o Gabriel Jesús del Manchester City (quien ya estuvo en Río 2016 cuando fue campeón) son otros que pasarían el límite de edad, junto con nueve jugadores que estuvieron en la última convocatoria.

Por su parte, en el campeón del Preolímpico quedarían descartados nombres como Lautaro Martínez, que nació en agosto de 1997 y que forma parte de la selección mayor, Gonzalo Montiel de River, Santiago Ascacibar del Herta Berlín, Lucas Robertone de Vélez o Matías Vargas del Espanyol, junto con varios de los futbolistas del plantel de Fernando Batista que lograron el título en Colombia el año pasado.