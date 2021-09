Posiciones de las Eliminatorias: ¿cómo quedó Uruguay tras el empate con Perú?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay empató con Perú por 1-1 en su séptimo partido en las Eliminatorias y se mantiene cuarto en la tabla de posiciones, en zona de clasificación directa al Mundial de Catar 2022.

Actualmente Brasil lidera de forma solitaria la Eliminatoria con 21 puntos. Los otros tres seleccionados que hoy estarían clasificando de forma directa al Mundial serían: Argentina (15), Ecuador (12) y Uruguay (9).



Colombia, con los mismos puntos que Uruguay pero peor saldo de goles (0 y -2), iría al repechaje. Completan la tabla: Paraguay (7), Chile (6), Bolivia (6), Perú (5) y Venezuela (4).



El próximo domingo se disputará de forma íntegra una nueva jornada de las Eliminatorias con los siguientes partidos:



- Brasil vs. Argentina (16.00 horas).

- Ecuador vs. Chile (18.00).

- Uruguay vs. Bolivia (19.00).

- Paraguay vs. Colombia (19.00).

- Perú vs. Venezuela (22.00).