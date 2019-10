¿En qué posición rendiría más Carlos Tevez en Peñarol?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde que se disparó la noticia de que Peñarol podría sacudir el mercado con la llegada de Carlos Tevez, los hinchas aurinegros comenzaron a especular con quiénes jugarían junto a él.

"Imaginate a Carlitos y Viatri, que la pelean todas, jugando en el área rival. ¡Los llenamos a goles!", tiró un fanático en la redacción. Ahora bien, ¿pueden jugar los dos argentinos juntos? ¿Rendirían en una doble punta de lanza o se molestarían?

De acuerdo a una ronda de consulta que hizo Ovación con técnicos uruguayos, la coincidencia es plena: el único puesto en el que creen que Tevez podría rendir es como falso nueve, jugando detrás del centrodelantero (en este caso Viatri o el español Xisco) o bien siendo el nueve de área.

Los consultados descartaron la posibilidad de que pueda moverse por las bandas, como volante interno y mucho menos de doble cinco, donde debería hacer un sacrificio importante en los desplazamientos.

Algunas de las razones esgrimidas:

• No tiene velocidad para jugar por las bandas

• Desnivela en el último cuarto de cancha

• No tiene piernas para jugar lejos del área

• Perdió dinámica cuando se fue a jugar a China

• Hace la diferencia en los primeros tres metros de carrera por su potencia



Esto, en cierta manera, repercutiría en el resto del equipo y en las decisiones tácticas del entrenador, porque el esquema quedaría prácticamente condenado a ser un 4-2-3-1, salvo que sea punta en un dibujo 4-4-2 y sea uno de los dos puntas, eso sí, sacrificando a Viatri o Xisco, pues Carlitos tampoco es segundo punta.

Por otra parte, a sus 35 años Tevez necesita jugar para estar rendir como puede. "Alfaro no lo pone de titular en Boca porque está en bajo nivel y es un círculo vicioso, porque Tevez no va a rendir bien si no tiene minutos, que es lo que precisa para tomar confianza y ritmo", dijo uno de los consultados.

Por ahora la posibilidad de que el Apache sea de Peñarol es simplemente eso, una posibilidad, porque no hay nada oficial encaminado, pero la ilusión de los hinchas sí está encendida.