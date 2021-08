Los posibles destinos de Lionel Messi y una interrogante: ¿qué clubes pueden pagarlo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La salida de Lionel Messi de Barcelona generó repercusión en propios y extraños, sobre todo porque la intención del club y el jugador era continuar ligados por un largo tiempo. De todas formas, tras la confirmación de su salida se introduce la pregunta: ¿dónde jugará el argentino?

Está claro que cualquier equipo estaría encantado en contar con el astro rosarino, pero la interrogante es cuál podrá pagarlo en este contexto de pandemia que ha mermado el poder adquisitivo de los clubes. Según informa el español Marca, habrían tres posibles destinos.

Por estas horas se hace viral la foto que se sacó Messi este miércoles junto con Neymar, Paredes, Di María y Verrati durante sus vacaciones en Ibiza. En la misma aparecen dos compañeros de Messi en la selección argentina, un excompañero de Barcelona y un habitual rival. Lo que une a todos, menos a Messi, es el Paris Saint-Germain, que por estas horas se postula como candidato a ir en búsqueda del fichaje del argentino.

De todas formas, tras los fichajes de Sergio Ramos, Wijnaldum y Donnarumma, la entidad parisina necesitaría vender jugadores para no seguir ampliando el déficit en lo que respecta a ingresos y egresos económicos, ya que en esta campaña ese monto podría superar los 200 millones de euros.

Otra de las opciones que aparece a la vista para Messi es el Manchester City. Con Pep Guardiola a la cabeza, un entrenador que sabe cómo sacar lo mejor de La Pulga, las chances parecen ascender. Estaba todo encaminado para la renovación de Messi y en varias oportunidades el entrenador español manifestó que su intención era que Messi termine su carrera en el blaugrana, pero ante la imposibilidad de que eso suceda los Ciudadanos podrían ir a la carga por el astro.

La última opción que se perfila no es un club en específico, sino una liga: la Major League Soccer. Marca afirma que el contrato que había acordado Messi con Barcelona contemplaba la posibilidad de que, luego de dos años, el argentino emigrara a Estados Unidos para ser la cara visible del club en esa liga. Pero claro, la intención era hacerlo a largo plazo, por lo que no sería la primera opción elegida por el rosarino.



Por otro lado, Manchester City podría facilitarle esa posibilidad de jugar en la MLS ya que tiene su franquicia allí con el New York City FC.