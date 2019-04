Los posibles celestes para los Panamericanos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 2015 la selección uruguaya Sub 22 se llevó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. En 2019 peleará para repetir el título, pero también para sus futbolistas será un banco de pruebas para el Preolímpico de Colombia, que arrancará el 15 de enero de 2020.



En febrero de 2015 Fabián Coito fue confirmado como DT de la selección panamericana. Para este año, aún no se sabe si el plantel que irá a Lima será dirigido por Gustavo Ferreyra (actual DT de la Sub 20) o no. Siguiendo los criterios del proceso de selecciones de Óscar Tabárez y los implementados por Coito en 2015, cuando Ferreyra era su asistente, se puede plantear una lista de jugadores que podrían encajar en el perfil de convocados.

Criterios.

Para los Panamericanos se debe conformar un plantel de 18 futbolistas que hayan nacido el 1° de enero de 1997 o después. También se pueden incorporar tres jugadores que superen esa edad, pero esto no sucedió en 2015.



Ese año, el equipo del Panamericano estuvo integrado por exintegrantes de las selecciones Sub 17 o Sub 20 de 2011, 2013 y 2015 que seguían en Uruguay y futbolistas que no formaron parte del proceso pero tenían continuidad en sus clubes del medio local. Apliquemos esos mismos criterios para conformar una posible lista.

Arqueros.

Ignacio De Arruabarrena es el único arquero Sub 22 que es titular en el Torneo Apertura. El golero de Wanderers, además, pasa por un buen momento. Luego vienen Juan Francisco Tinaglini (River Plate), Mauro Silveira (Wanderers) y Nahuel Suárez (Progreso, cedido por Defensor), con pasado en selecciones juveniles pero suplentes en sus equipos.

Zagueros.

Sebastián Cáceres es titular en Liverpool hace un año y medio y estuvo en el Sudamericano Sub 20 de este año, por lo que es número puesto en esta lista. También puede estar Emanuel Gularte (Progreso), que integró la Sub 20 de 2017 o Mathías Laborda (Nacional), quien no debutó en primera pero forma parte de la actual Sub 20. Además está Hugo Magallanes, zaguero que no fue celeste pero ha disputado los 10 partidos de Cerro Largo en el Apertura. Otras opciones son los ex-Sub 17 Joaquín Varela y Brian Ferrares, titulares en Fénix y Danubio, respectivamente.

Laterales.

En la izquierda hay un nombre que aparece en primer lugar, por su rendimiento en Nacional y por ser campeón sudamericano Sub 20: Matías Viña. También están Maxi Araújo, jugador de Wanderers que hizo un gran Sudamericano a principios de año, y Facundo Kidd, que no es del proceso pero es titular en Plaza Colonia.

Para la derecha están Ezequiel Busquets (Peñarol), titular en la actual Sub 20 y con varios partidos en Primera; su sustituto en la selección de Ferreyra, Emiliano Ancheta (Danubio) y Agustín Sant’Anna (Nacional), que fue campeón junto con Viña. Detrás viene el “Pumita” José Luis Rodríguez (Danubio), de gran rendimiento en Sub 20 pero que no pudo mantener la regularidad en primera y perdió la titularidad en el franjeado.



Además está Jean Pierre Rosso (Liverpool), que es derecho pero que en el Apertura juega marcando la banda izquierda de los negriazules.

Mediocampo.

Hay jugadores que integraron las últimas dos Sub 20 como Roberto Fernández (Fénix), Nicolás Acevedo (Liverpool), Martín Barrios (Racing), Facundo Waller (Plaza Colonia) y Santiago Viera (Cerro, cedido por Liverpool). Otros que no llegaron a la Sub 20 pero sí estuvieron en alguna Sub 17 como Gonzalo Napoli y Alan Rodríguez (Defensor Sporting), Wiston Fernández (Boston River) y Leo Fernández (Fénix). Y también que no estuvieron en selecciones juveniles pero tienen un rendimiento destacado, como Manuel Ugarte (Fénix), Gabriel Neves (Nacional), Dennis Olivera y Pablo Siles (Danubio) o José Alberti (Juventud).

Ataque.

Para la ofensiva hay un campeón sudamericano Sub 20: el tricolor Rodrigo Amaral. También futbolistas que forman parte de la Sub 20 actual, como Darwin Núñez y Brian Rodríguez (Peñarol), Santiago Rodriguez y Brian Ocampo (Nacional), Thomás Chacón (Danubio), José Neris (River Plate) o Emiliano Gómez y Facundo Milán (Defensor). Pero también otros que están haciendo un buen torneo local: Juan Ignacio Ramírez (Liverpool), Leandro Suhr (Plaza Colonia) y Federico Viñas (Juventud).

Los clubes pueden decir no

En 2015, el entonces DT de la selección panamericana era Fabián Coito, quien ese mismo año había dirigido a Uruguay en el Sudamericano y el Mundial Sub 20. Para conformar la lista de convocados se basó en el plantel que disputó esos dos torneos, motivo por el cual estaban jugadores como Mauricio Lemos, Erick Cabaco, Mathías Suárez, Gastón Faber y Facundo Castro.



Cuando anunció la lista de 18 convocados para los Juegos Panamericano de Toronto (Canadá), en la misma no estaba el entonces jugador de Nacional, Gastón Pereiro. Consultado sobre el motivo para no citarlo, Coito dijo que se debía al “desgaste” por haber participado del Mundial Sub 20 y haber regresado para la final del Uruguayo entre Nacional y Peñarol.



En esa final también tuvieron participación Sebastián Gorga (que viajó al Panamericano) y dos futbolistas de Peñarol: Nahitan Nandez y Gastón Guruceaga, quienes también habían disputado el Mundial pero igual integraban la lista. Al poco tiempo del anuncio, el equipo aurinegro decidió bajar de la convocatoria celeste a los dos jugadores para que hagan la pretemporada con el club.



También se bajó Mauro Arambarri, que militaba en Defensor Sporting, quien tenía una lesión en el tabique nasal.



1983 El primer oro llegó con Tabárez

Con un plantel integrado por Mario Picún, Santiago Ostolaza, José Batista, Abraham Yeladián, “Murmullo” Perdomo, Daniel Carreño, Víctor Púa y Miguel Peirano, entre otros, Uruguay conquistó su primer oro panamericano en Caracas 1983. Esa selección fue la primera en ser dirigida por el “Maestro” Óscar Washington Tabárez, varios años antes de hacerse cargo de la selección mayor en 1990 y de su proceso que comenzó en el año 2006. En la fase de grupos la Celeste venció a Venezuela por 1 a 0 y a Bermudas por el mismo resultado. En semifinales se midió con Guatemala, a la cual derrotó 2 a 1 y en la final se despachó ante Brasil con una victoria por 1 a 0. En el equipo rival jugaba Dunga, quien luego sería campeón del mundo en 1994. El goleador celeste fue Peirano, quien convirtió tres de los cinco goles celestes en el torneo.



2015 El segundo Oro de la mano de Coito

Para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, Fabián Coito conformó un plantel con jugadores como Mathías Suárez, Fabricio Formiliano, Erick Cabaco, Federico Ricca, Sebastián Gorga, Brian Lozano, Nicolás Albarracín, Michael Santos y Junior Arias.



En la fase de grupos los celestes golearon a Trinidad y Tobago 4 a 0, perdieron con México 1 a 0 y vencieron a Paraguay 1 a 0. En semifinales se cruzaron con Brasil, derrotándolo 2 a 1 de atrás en los minutos finales. En la final se tomaron revancha ante México y vencieron 1 a 0 con gol del “Huevo” Lozano de tiro libre, conquistando el segundo oro panamericano del fútbol uruguayo.



Santos y Lozano, que no habían formado parte de las selecciones juveniles celestes, fueron convocados a la mayor en los meses posteriores en virtud de su actuación en los Panamericanos.