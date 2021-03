El posible equipo celeste para Eliminatorias sin jugadores de los equipos europeos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La posibilidad es mínima, pero existe. Es una de las alternativas que se manejará entre Conmebol y FIFA si Gianni Infantino no consigue convencer a los clubes europeos que liberen a sus jugadores para la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas a jugarse este mes. Entonces, en Ovación nos animamos a plantear una posible oncena de Uruguay compuesta sin futbolistas que actúan en Europa.

Se había manejado la posibilidad de plantear un camino intermedio y que los clubes de Europa enviaran a los futbolistas que habían tenido COVID-19 en el periodo de los últimos seis meses, pues están inmunizados naturalmente. Según comentaron desde la AUF a Ovación, esta alternativa ni llegó a manejarse porque Conmebol está firme en que solo se jugará si se mantienen las condiciones originales. De haber sido posible, Uruguay podría haber contado con Diego Godín, Lucas Torreira, Brian Rodríguez, Rodrigo Bentancur (actualmente atravesando la enfermedad), Nahitan Nández, Gastón Pereiro, Darwin Núñez y Luis Suárez. Pero esto no ocurrirá.

Las 8 caras nuevas de la selección uruguaya By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN Las 8 caras nuevas de la selección uruguaya

Por lo tanto, para esta eventual (y poco probable) oncena solo se puede tener en cuenta a futbolistas que no actúen en Europa. En un 4-2-3-1 que se puede transformar en 4-4-2, habría seis debuts absolutos: tres en defensa (Federico Pereira, Maximiliano Falcón y Agustín Oliveros), dos en el mediocampo (Franco Pizzichillo y Fernando Gorriarán) y el restante en la ofensiva (Diego Rossi).

Uno de los desafíos en esta suerte de ejercicio que planteamos en Ovación fue encontrar un volante central de marca, porque entre los 35 reservados no hay ninguno que no juegue en Europa. La solución fue ubicar a Pizzichillo en el doble cinco, una posición que no desconoce porque la ocupó durante mucho tiempo en juveniles, y darle cabida a Federico Pereira en el lateral derecho.