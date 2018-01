La posible ausencia de Polenta generó polémica

Alexander Medina no confirmó el equipo y eso es lo que genera la incertidumbre para el choque de esta noche. Lo cierto es que los últimos entrenamientos sin el capitán tricolor hacen suponer que no sería de la partida en el clásico por la Supercopa.



De todas maneras, la posible ausencia pasa por el hecho de que el capitán no podrá jugar por Copa Libertadores ante Chapecoense y por eso probaría con la zaga de Corujo y Rogel, que sería la titular ante el elenco brasileño, salvo que Rodrigo Erramuspe ya se vista con la camiseta tricolor por Copa Libertadores.



El hecho de que el zaguero tenga posibilidad de ir al banco, generó una polémica entre los hinchas tricolores que se mostraron molestos ante la posible ausencia teniendo en cuenta que se trata de un torneo oficial, más allá de que no podrá estar ante Chapecoense.



Esto es lo que podría hacer que el entrenador termine colocando a Diego Polenta entre los titulares y así que el capitán tricolor no se pierda el primer partido oficial del 2018 para los tricolores.

¿Estás de acuerdo con que Diego Polenta no juegue esta noche? — Ovación (@Ovaciondigital) 26 de enero de 2018