El Liverpool aplastó al Porto y sentenció la serie en el partido de ida

La superioridad del equipo de Anfield fue más que evidente y quedó plasmada en el marcador, con tres goles de Mané y otros dos del egipcio Salah y del brasileño Firmino.



A pesar de que los "dragones" dominaron el primer cuarto de hora, el Liverpool consiguió imponer su poderío en ataque y una vez que abrió el marcador, acabó con las posibilidades del Porto, que contó con un José Sá poco inspirado en el arco.



El Porto arrancó el partido con novedades en el once, la vuelta del central español Iván Marcano tras varias semanas lesionado y la titularidad del brasileño Otávio ante la ausencia del camerunés Vincent Aboubakar, también por problemas físicos.



Al otro lado, el Liverpool apostó todo a su trío atacante, lo que acabó siendo un acierto.



Bajo una intensa lluvia, los locales empezaron bien, buscando el arco contrario a base de contragolpes, y estuvieron a punto de abrir el marcador a los 9 minutos con un tiro de Otávio que golpeó en un rival y salió rozando el palo.



Sin embargo, los pupilos del alemán Jürgen Klopp se fueron creciendo y empezaron a rondar la portería de José Sá y a ponerlo en apurtos. Los frutos llegarían en el minuto 25.



El holandés Wijnaldum insistió por el centro y, tras ver su tiro bloqueado, le dio la pelota a Mané en la izquierda, que remató con el pie derecho.



José Sá no estuvo fino y la pelota le pasó por debajo del cuerpo y tocó las redes.



El tanto fue como un mazazo para el Oporto, que cedió la iniciativa a los ingleses, que tardaron sólo cuatro minutos en asestar un nuevo golpe.



Cuando los "dragones" estaban ocupados protestando una falta sobre Marega, el inglés Milner se sacó un fuerte remate que dio en el palo. El balón le cayó a Salah que, en cuatro toques y quitándose de encima a un contrario, hizo el segundo ante un José Sá otra vez poco acertado.



En el 53, Salah avanzó por la derecha y le dejó la pelota a Firmino, que vio la oportunidad y disparó, aunque su remate fue rechazado por el golero blanquiazul. El rebote le cayó a Mané, que no falló y superó a José Sá con facilidad para hacer el tercero.



A pesar de la abultada ventaja, el Liverpool seguía con hambre y no ralentizó el ritmo.



En el 70, aprovechando una pérdida de pelota del mexicano Jesús Corona, que había salido en la segunda parte, Milner le puso un centro desde la izquierda a Firmino para que, con total tranquilidad, lo enviase a las redes fuera del alcance del arquero y de Marcano.



Y en el 86, los de Anfield volvieron a festejar con un "hat trick" de Mané.



Con una contundente victoria en el bolsillo, los "reds" vuelven a Liverpool con la eliminatoria solucionada y dejan al Porto prácticamente fuera de la competición.