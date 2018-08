Pongan un aviso: los clubes buscarán nuevos candidatos

La rotación de nombres ya estaba instalada. Ni siquiera se precisaba un resultado del Test de Idoneidad al que se sometieron los candidatos para definir que el futuro pasaba por otros hombres. Pero, es innegable, que la aceleró, porque no habrá oportunidad ni siquiera para realizar una insinuación de votación. hoy no habrá presidente de la AUF y si no aparecen nombres que logren un mayor consenso, la situación podría postergarse más de lo imaginable.

Hay hechos concretos y contundentes. Primero: no hay votos para Ignacio Alonso y tampoco para Fernando Nopitsch. Segundo: la polarización de las opiniones está generando una situación caótica dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol y es por esa razón que muchos clubes entienden que hoy urge encontrar una persona que sea “outsider” del ámbito futbolístico para arrastrar votos y luego confianza en su mandato.

Para comenzar, la inhabilitación para que Arturo Del Campo y Eduardo Abulafia puedan ingresar como dirigentes de la Confederación Sudamericana, resultado obtenido luego del examen de Idoneidad al que se sometieron ante la Comisión de Gobernanza, dejó como resultado que el cuarto intermedio del martes 31 de julio tendrá este martes un único resultado: otorgarse un plazo para que se presenten candidatos y votar la semana próxima.

Será un plazo máximo de 72 horas para encontrar nombres de candidatos a convertirse en presidente de la AUF. Y este paso se dará porque ya se sabe, de antemano, que las otras dos personas que también se sometieron al Test de Idoneidad, pero en este caso con resultado positivo, no tendrán el apoyo de doce instituciones.



Es más, hoy Alonso no sale de seis votos y Nopitsch no es capaz de mover la aguja. Para ser más exactos, el primero fue sumando más resistencia que adhesiones y al segundo cuesta encontrarle apoyo.

Para ser bien precisos, en la reunión del fin de semana a la que asistieron diez instituciones de las once que habían sido convocadas -faltó nada más que Fénix- quedó en claro que Alonso hoy no tendrá respaldo porque se quiere tomar distancia del Ejecutivo de Wilmar Valdez, porque se le critica que primero quisiera ser parte del cuerpo de neutrales que elaboraba Abulafia y que luego sí promoviera su candidatura a la presidencia.



Esto lleva, de manera irremediable a una división muy marcada dentro de la AUF. Tanto que un integrante del referido encuentro consideró que se está transitando por un camino complejo porque “está todo muy polarizado. Hay mucha gente trabajando para sacarse un gusto, más que pensando en lo mejor para todos”.

Por otra parte, está claro que hay dos corrientes bien fuertes. Algunos se colocan dentro del grupo que lideran Peñarol y Nacional, mientras que otros forman otra trinchera muy potente para hacerle frente al poder que supuestamente aspiran tener los grandes dentro de la AUF.



Esa lucha exclusivamente podría tener un fin si alguien logra sugerir un nombre intachable, que sea capaz y de honorabilidad indiscutida.



En ambos grupos -aunque no quieran admitirlo las aguas están divididas así- dicen que tienen nombres. La clave está en proponer a alguien que del otro lado les sea imposible bajarle el pulgar. De lo contrario, van a tener que poner un aviso en el Gallito Luis.

Peñarol y Nacional unidos



La política común que fuera acordada por Nacional y Peñarol para llevar adelante dentro del ámbito de la Asociación Uruguaya de Fútbol se mantiene muy fuerte. De acuerdo con lo que indicaron a Ovación fuentes de ambas instituciones, elegirán el mismo día y casi a la misma hora el nombre del candidato que propondrán para ser presentado a las elecciones. Hasta ahora no ha habido una postura oficial ni del Consejo aurinegro ni de la Directiva tricolor, por lo que perfectamente podrían terminar impulsando el nombre de otra persona y no el de Ignacio Alonso, como se presumía que iba a terminar sucediendo. Lo real es que están buscando.



Abulafia: la tercera fue la vencida.



Eduardo Abulafia no aprobó el Test de Idoneidad de la Conmebol y terminó fuera de la elección de la AUF. Fue la tercera oportunidad en la que el empresario y exdirigente del fútbol uruguayo intentó llegar a la presidencia del organismo rector del fútbol. “Esto es una despedida para siempre. Se termina mi etapa como posible candidato a presidente de la AUF y dirigente de fútbol. Estoy amargado. Me explicaron algunas cosas y algún artículo pero lo importante es el resultado”, dijo Eduardo Abulafia.



Del campo: con un final casi cantado



Con una investigación en curso, en la que está en calidad de indagado, Arturo Del Campo tampoco podrá ser presidente de la AUF. Aunque el resultado del examen de Idoneidad al que se sometió no le impediría ser candidato a la presidencia de la AUF, el hecho de inhabilitarlo para la actividad internacional comprometería a la Asociación Uruguaya en la Conmebol y en la FIFA. Tuvieron razón los clubes que motivaron que se aguardara por el resultado de estos Test para tener elecciones.