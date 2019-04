"Ponerse el traje de candidato cuesta, pero es lindo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No fue nuestro mejor partido, el equipo no se entendió como otras veces, pero lo que más importa es el resultado. Y lo conseguimos”, dijo Darío Denis, el arquero de Fénix, que volvió a tener un gran rendimiento.



“Cerro también hizo su parte. Se replegó muy bien atrás y salía de contra. Y eso a nosotros nos complica. Nunca quedó mal parado, hizo un partido casi perfecto. Los laterales no subían y nosotros no encontrábamos los espacios”, analizó Denis sobre el rival de la víspera.

El arquero reconoció que aunque no querían pensar en que Peñarol había ganado el sábado y ellos tenían que hacerlo para no perder la punta, inconscientemente puede haberles influido. “Tratamos de que eso no pesara en nuestra cabeza, pero inconscientemente puede pasar. Por ejemplo, cuando íbamos 2 a 1, nos entró como un miedo de que nos empataran y nos replegamos un poco. No nos animábamos a salir y queríamos defender ese gol de ventaja a toda costa. Y nosotros no somos así, pero son cosas que te pueden pasar a nivel inconsciente”, admitió el pedrense.



Más adelante, el arquero admitió que sentirse candidatos a ganar el Apertura les cuesta un poco, pero también les gusta. “Nos cuesta un poco ponernos ese traje, sí. Es raro, quizás porque hace dos meses estuvimos a 10 minutos de irnos a la B y ahora estamos luchando por el título”, explicó. “Pero también es hermoso ponerse ese traje. Uno llega a su casa después de los partidos para disfrutar una cena con la familia, sin tener que pensar en el descenso”, reconoció quien anoche compartió en su casa del barrio Villa Foresti (Las Piedras) un asado con su madre, Daniela, su hija Julieta y su amigo “Maxi”.

“Un asado y unos buenos chorizos. El encargado de hacerlo es ‘Maxi’. Yo estoy muy cansado”, dijo riendo. Julieta, que cumplirá ocho años dentro de unos días, es la gran compañera del arquero. Va siempre a la cancha a verlo y en este momento disfruta del liderazgo de Fénix tanto como su padre.



“Y... estando en la punta las semanas en el club son lo más lindo que hay. Llegamos a practicar y todos están de buen humor. Eso influye”, finalizó Denis, quien con su buena actuación ante Cerro espera las notas que Carrasco dará el martes cuando regresen a entrenar. Es que el técnico de los de Capurro les da un puntaje a los jugadores según su actuación del fin de semana. No sería la primera vez que el pedrense recibe un 10.