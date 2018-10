Con la expectativa de obtener un buen resultado jugando como visitante, Nacional saldrá a escena esta noche (a la hora 19.30) en el estadio olímpico Nilton Santos, para enfrentar a un irregular Fluminense con un escenario que tendrá unos 30.000 espectadores. El partido de hoy es clave para jugar con ilusión la vuelta el próximo 31 de octubre en el Gran Parque Central.

Este Fluminense no es de los típicos equipos de Brasil; no tiene problemas en ceder la pelota, hacer un bloque fuerte a nivel defensivo y esperar el momento justo para salir de contra. Tanto es así que a los rivales de la Sudamericana les costó muchísimo anotarle y sólo le marcaron dos goles en un partido: el 2-0 que sufrió en la altura de Potosí contra Nacional de Bolivia.

“Es complicado priorizar entre Uruguayo y Sudamericana porque queremos ganar las dos cosas. Llegado el momento, si tenemos que optar, lo veremos, pero ahora es el momento de ir partido a partido. Después se verá el desgaste físico y psicológico, la seguidilla, el momento del equipo. Hay muchos factores para analizar”. Alexander Medina DT de Nacional

Frente a estos rasgos del “Flu”, Alexander Medina le dijo a Ovación: “Nuestro equipo se ha caracterizado por pelear los partidos, por no meterse atrás. Contra Fluminense no va a ser la excepción, vamos a poner la cara, a tratar de estar intensos y cuando tengamos la pelota manejarla con criterio. No me gusta eso de los excesos de la posesión del balón sin criterio. Posesión de balón, pero tratando de dañar al rival; a veces se daña con la pelota y otras veces con transiciones rápidas, con una presión alta. Venimos a ganar el partido, pero con nuestras armas, sabiendo los puntos fuertes y débiles del rival”.

Barcia, Bergessio, Fucile y Oliva festejan la clasificación sobre San Lorenzo. Foto: Archivo El País

Fluminense factiblemente saldrá a jugar esta noche con un 3-4-1-2, con Junior Sornoza como enganche junto a Everaldo y Luciano en la ofensiva. No tienen al lateral derecho titular (Léo) por lesión, ni al goleador del equipo, Pedro, que se recupera de una operación de ligamentos de la rodilla. “Si juegan con tres atrás cambian los espacios y las características de los jugadores que pasan a ocuparlos. Es más fácil para los entrenadores saber cómo va a jugar el rival para poder trabajar con ello, pero a ellos los hemos visto, las características de los jugadores las sabemos. Ojalá que los nuestros tengan un buen día”, analizó el “Cacique”.

“Quedé molesto con el resultado porque estuvimos cerca de ganarlo. El partido lo veía y estaba controlado, no veía el gol de ellos. Pero es fútbol, pasa, te llegan dos veces y te hacen un gol. No afecta lo que dice la gente, obviamente que quiero ganar los clásicos. Igual, por el Uruguayo vamos invictos contra ellos este año”. Alexander Medina

Nacional ha trabajado en los últimos días en las transiciones defensivas para evitar que el equipo quede mal parado, como sucedió contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y que costó el tercer gol en contra, o como en el clásico, aunque en esa oportunidad el retroceso fue mejor. “Nacional tenía nueve jugadores atrás de la línea de la pelota”, expresó el técnico tricolor, quien no quiere que se vuelvan a repetir estos errores para no recibir goles que pueden complicar la serie.

Medina señaló ayer que el equipo ya lo tenía definido, pero que a los jugadores se los iba a confirmar recién hoy. Lo que sí señaló es que habrá cambios respecto a la oncena que jugó el clásico. Es probable el ingreso de Matías Zunino para ocupar el lugar de Brian Ocampo (no viajó) y la entrada de Leandro Barcia por Sebastián Fernández, que terminó el clásico con un golpe y muy cansado. Además, se podría dar el ingreso de Alexis Rolín en lugar del argentino Rodrigo Erramuspe.

antecedentes Brasil no le cae tan mal a Nacional Está claro que Brasil siempre fue un país donde a los equipos uruguayos le costó traerse puntos. Incluso a la selección. Pero si observamos los números, no son tan malos para los tricolores. Todo lo contrario. Si tomamos como referencia los últimos 10 enfrentamientos de Nacional en suelo norteño por copas internacionales, en el 60% se trajo algo. Sólo perdió cuatro partidos, que fueron el 1-3 con Cruzeiro en 2010, el 0-1 con Gremio (Nacional ya estaba eliminado) en 2014, el 0-2 con Botafogo del año pasado y el 1-3 de este año contra Santos en Paecaembú. Además de esa derrota, Nacional registra este año un triunfo. Fue en el primer partido de la temporada, por la Libertadores, cuando venció en Chapecó 1-0 a Chapecoense con el gol de Santiago Romero. Las otras dos victorias fueron el 2-1 a Palmeiras en 2016 gracias a los goles de Nicolás López y Leandro Barcia y el 2-1 a Vasco Da Gama en la Libertadores 2012, con tantos de Dedé (en contra) y Vicente Sánchez.

Atención a...

Julio Sornoza Fluminense El jugador ecuatoriano de 24 años, figura del recordado Independiente del Valle que jugó la final de la Libertadores, maneja los hilos del Fluminense. Esta noche jugará como enganche.