Ponen en duda la realización de los Juegos Olímpicos en 2021

Un epidemiólogo japonés y el director ejecutivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio pusieron en duda que los Juegos puedan realizarse en 2021. El médico japonés experto en enfermedades infecciosas, Kentaro Iwata, fue más incisivo porque cree no podrán celebrarse según lo previsto, debido a la pandemia de coronavirus.

Celebrar los Juegos Olímpicos en 2021 es "muy poco realista" si no se encuentra antes una vacuna contra el coronavirus. "Hay dos factores necesarios para que se celebren los Juegos: que Japón tenga bajo control la COVID-19 y que el resto del mundo la tenga bajo control. Japón podría controlar la enfermedad, pero no creo que eso vaya a pasar en todos los países de la Tierra", dijo el epidemiólogo en una videoconferencia.

Iwata dice ser "muy pesimista". "A no ser que organicen los Juegos con un formato muy distinto, sin público o con una participación muy limitada, no creo que vayan a celebrarse", expuso.

Explicó que a unos Juegos Olímpicos asisten cientos de naciones, "tienes que invitar a muchos atletas de muchos países, lo que no es muy compatible con esta COVID-19, que es una pandemia".

"El número de casos nuevos es relativamente estable y mi temor es que haya una explosión de casos, lo que no ha pasado, a pesar de que el número de test está por debajo de lo adecuado", dijo el doctor.

palabra oficial Los pone en duda

El director ejecutivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, que se celebrarán en julio de 2021, Toshiro Muro, puso en duda que se puedan desarollar los mismos con absoluta normalidad debido a la incertidumbre del fin de la pandemia de coronavirus. "No creo que nadie pueda decir si será posible controlar la pandemia para el mes de julio del próximo año o no. No estamos en disposición de responder claramente a esa pregunta", dijo.

"Tomamos la decisión de posponer los Juegos por un año, así que todo lo que podemos hacer es trabajar duro para prepararnos. Esperamos, sinceramente, que para el próximo año la humanidad haya podido superar la crisis", añadió.