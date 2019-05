No se pone la mochila: Méndez no piensa en el título, solo en Wanderers

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Danubio está tercero en la tabla del Torneo Apertura, a seis puntos del líder Peñarol y con posibilidades de pelear por el título.

Pero el técnico Marcelo Méndez no quiere ni plantearse ese asunto. “Esa es una mochila que no cargamos durante el torneo, y no la queremos cargar ahora al final. Si bien matemáticamente están las posibilidades, la realidad es que es muy difícil porque estamos muy lejos. Por más que a Peñarol también le ha costado conseguir los resultados, realmente es muy difícil. Nosotros tenemos que ganarle a Wanderers y después veremos. No podemos pensar más allá del partido con Wanderers”.

Los de la franja llegan al juego de hoy con el ánimo bien en alto tras haber goleado a Liverpool en la última fecha. “No fue un partido para cinco goles, pero se dio así. A nosotros nos salió todo y a ellos nada. Vino bien en lo anímico, sobre todo el ganar de visitante que hacía tiempo que no lo conseguíamos”, admitió el técnico de los franjeados.

“Fuimos irregulares en el torneo. Pero esperábamos algo así, en un plantel tan joven los altibajos son comunes. Y eso es lo que nos pasó, sobre todo en las primeras fechas. Trataremos de hacer lo mejor en estas fechas que nos quedan”, explicó Méndez.

El entrenador de los de la Curva considera al equipo bohemio un rival muy peligroso. “Wanderers es un rival muy duro, durísimo. Conozco a la mayoría de los jugadores, con alguno me tocó jugar en Wanderers. No sólo son un buen equipo, sino que tiene un gran plantel, va a ser un rival muy complicado”.

La esperanza está en la localía, dado que a lo largo del torneo se han hecho fuertes en el María Mincheff de Lazaroff. “Salvo el empate con Defensor, fueron todas victorias. Hacernos fuertes en casa era uno de los objetivos que no trazamos a principio de año”.

Méndez pensó en colocar a Gonzalo Montes desde el vamos, pero no decidía a quien sacar y al final optó por mantener el mismo equipo que goleó a Liverpool.

El entrenador aseguró que no estará con un oído en lo que suceda en el Capurro, ni siquiera preguntará como van Fénix y Peñarol en el entretiempo. “Tenemos que ganar el partido nuestro, luego se verá que resultado se dio. Si no ganamos no sirve de nada. Y si llegamos a las dos últimas fechas con posibilidades de pelear o de acercarnos, mejor”.