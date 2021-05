El “Pollo” Ruben Olivera deja el fútbol por problemas cardíacos y quiere ser entrenador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ruben Olivera tomó la decisión de dejar el fútbol. Y no fue una decisión pensada, sino obligada. Problemas cardíacos hacen que el momento del retiro del uruguayo de 38 años se adelante y así lo hizo saber a través del Aprilia de Italia, club al que defendió hasta anunciar la noticia.

“Decido dejar el fútbol no por mi propia voluntad sino por un problema cardíaco que me detectaron hace tres semanas, pero sin embargo y debido a la pasión que tengo por el fútbol, no quiero terminar así, entonces decidí hacer el curso de entrenador”, son las primeras palabras del “Pollo” en la web oficial del Aprilia, club de la Serie D italiana.

Surgido en Danubio, el volante ofensivo pasó a la Juventus de Italia, donde obtuvo tres títulos, jugó en Sampdoria, Atlético de Madrid, Peñarol en dos oportunidades siendo campeón del Uruguayo 2009-2010, Genoa, Lecce, Fiorentina, Brescia, Latina Calcio, Liga de Quito de Ecuador, Ostia Mare Lido Calcio y Aprilia, donde tuvo dos pasajes, siendo el último el previo a anunciar su retiro del fútbol como capitán del equipo.

Dueño de una clase envidiable a la hora de tener la pelota, el “Pollo” también supo vestir la camiseta de la selección uruguaya. Su estreno en la mayor tras jugar en juveniles lo hizo en la Copa América de Colombia 2001 y también fue parte del plantel celeste en las Eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006.

“Ya tengo la licencia UEFA B, me estoy actualizando y ahora haré estos dos últimos meses con Giorgio Galluzzo (técnico del Aprilia) para cerrar la temporada de la mejor manera posible y poder aprender de él y sus compañeros. Sé bien lo que quiero de mi futuro porque quiero intentar ser entrenador. Estoy muy convencido y seguro de mí mismo. Quiero embarcarme en esta nueva aventura con la esperanza de que salga de la mejor manera. Agradezco a Aprilia estos tres años, me ha ido muy bien, he sentido el cariño de la gente cada día y cada partido y espero que se hayan divertido con Ruben Olivera. Siempre estaré agradecido con este club. Un gran beso a toda la gente de Aprilia”, agregó la carta de despedida del uruguayo.

Ruben Olivera en el Aprilia de Italia. Foto: Aprilia Calcio.

Por otra parte, el “Pollo” dejó una frase para todos los niños y jóvenes que se están subiendo al tren del fútbol: "Quiero enviar un mensaje claro a todos los niños porque muchas veces nos sentimos fuertes haciendo este deporte y muchos de nosotros subestimamos los problemas. A mí también me ha pasado, sentimos dolores o advertencias corporales en el corazón o en el pecho que no le damos la importancia adecuada y es mejor no dejar pasar demasiado tiempo y acudir al médico del club para que haga una revisión cuidadosa y minuciosa de cada situación".

Por último, Ruben Olivera remarcó que “nunca esperé esta anomalía que encontraron y que me obligó a cerrar mi carrera en el fútbol. Agradezco a todos los doctores que me ayudaron y esán cerca mío. Por eso invito a todos los chicos del presente y del futuro a no dejar pasar el tiempo cuando sienten dolores extraños en el cuerpo y sobre todo en el corazón".