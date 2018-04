La política se metió en el fútbol

Jorge Barrera y José Luis Rodríguez, presidentes de Peñarol y Nacional respectivamente, recibieron en los últimos días la confirmación de que no podrán albergar los clásicos del Uruguayo en el Campeón del Siglo ni en el Gran Parque Central. Ambos se molestaron y con razón, porque han hecho todo (o casi todo) lo que se les pidió para poder recibir el partido de máxima pasión en Uruguay. Repasemos:



Les pidieron cámaras con software de identificación: las compraron a un alto costo.



Les solicitaron que contrataran personal de seguridad porque la Policía no ingresa más a los estadios: lo hicieron.



Les dijeron que iban a perder dinero porque una tribuna entera sería destinada al visitante: se aceptó.



Les pidieron que elevaran una lista negra de hinchas violentos: la emitieron.



Sin embargo, la respuesta del gobierno fue negativa porque entiende que las condiciones de seguridad no están dadas. Lo inverosímil de esto es que, tanto que pidió el Estado, es el propio Estado el que no hizo su parte, porque aún está por aprobar un protocolo de acción para los guardias de seguridad que deben mantener el orden, pero están impedidos de actuar con fuerza, porque si agreden a alguien intentando controlarlo pueden ser denunciados ya que, a los ojos de la Ley, son ciudadanos comunes y corrientes.



Todo esto lleva a una única conclusión: la negativa no es por una cuestión de seguridad ni deportiva, sino simplemente política. No hay voluntad de exponerse al costo político de un eventual hecho de violencia en clásicos afuera del Estadio Centenario, como si la garrafa la hubieran tirado desde vaya a saber uno dónde y hubiera caído en los pies de un policía que estaba custodiando el Centenario.



Y si los clásicos no se juegan este año en el CDS ni el GPC, ya podemos ir olvidándonos de que se juegue el año próximo. Es el de las elecciones nacionales.