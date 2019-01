"Polilla": Da Silva está de regreso

La primera práctica posterior a las vacaciones no suele ser muy exigente. Sin embargo, el “Polillla” Jorge Da Silva lo fue en su vuelta al club donde ya fue campeón uruguayo.



“No tenemos tiempo, lo hablamos. Pero ellos mismos le dan esa intensidad y ese ritmo y nosotros, lógicamente, a medida que vemos respuesta, nos entusiasmamos. Tenemos poquitos días para trabajar y cuanto antes encontremos ese ritmo de competencia mejor va a ser”, dijo Da Silva.



“Estoy feliz, feliz, no solo porque siento esto como parte de mi vida. Llevo muchísimos años acá, cuando en Pichincha había solo una cancha. Tenía muchas ganas de volver al club y de trabajar ya que llevaba unos meses de descanso digamos. Y quedé muy contento con esta primera práctica porque encontré lo que siempre me ha dado Defensor: un grupo de jugadores con unas ganas bárbaras de trabajar y de hacer bien las cosas”, agregó.



Ayer firmó su contrato y hoy se incorpora Maximiliano Perg, a quien Da Silva conoce de Peñarol. “Necesitábamos un zaguero más, nos habíamos quedado sólo con Correa y Carrera como jugadores de experiencia. Perg es un jugador rápido, que viene con una competencia importante en México en este semestre”.



El Polilla no ocultó que habló con el “Tata” Álvaro González, sobre todo teniendo en cuenta que Cardacio, quien ayer entrenó termina contrato el 31 y no seguirá en el club.



“Estuve hablando con el ‘Tata’, lo conozco muchísimo de acá. Tengo una muy buena relación con él y le encantaría volver pero todavía tiene contrato con Nacional hasta fin de mes. A no ser que le surja algo muy bueno del exterior vendría. Es un club que él conoce muy bien y encajaría perfecto”.



El técnico también pretende un atacante más porque si bien hay jóvenes con muy buenas condiciones, entiende les falta un hombre más con experiencia. Con respecto al arquero, aún no ha definido si incorporará uno o apostará al ‘Moneda’ Gastón Rodríguez, teniendo en cuenta que Reyes, que se recupera de su lesión en el tendón de Aquiles, no estará listo hasta abril. “El ‘Moneda’ ha tenido algún inconveniente de lesiones y los que vienen atrás son muy jovencitos. Lo vamos a definir en estos días de trabajo”.



Hoy y mañana harán doble horario. El 23 debutan en la Copa Libertadores con Bolívar y no hay tiempo que perder.