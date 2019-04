El "Polilla" Da Silva dio un paso al costado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"El Defensor Sporting Club comunica que el cuerpo técnico, de común acuerdo con las autoridades, acordó su desvinculación de la institución", expresó el elenco violeta en un comunicado publicado en sus redes sociales.

De esta manera, el cuerpo técnico comandado por Jorge Da Silva, dio un paso al costado luego de malos resultados que hoy tienen a Defensor Sporting en la última posición del Torneo Apertura y eliminado en la Segunda Fase de la Copa Libertadores.

RELACIONADAS Racing iniciará los 100 años tras la gran victoria ante Defensor By Bruno Scelza Racing iniciará los 100 años tras la gran victoria ante Defensor Racing iniciará los 100 años tras la gran victoria ante Defensor Ney Castillo y Andrés Fleurquin ganaron las elecciones récord violetas By Emiliano Esteves Ney Castillo y Andrés Fleurquin ganaron las elecciones récord violetas Ney Castillo y Andrés Fleurquin ganaron las elecciones récord violetas

"Jorge Da Silva en conversación con Andrés Fleurquin, dejó en claro su adhesión y cariño al Club. Ante estas circunstancias le deseamos a él y al resto del cuerpo técnico el éxito que se merecen profesionalmente", agregó el comunicado.

En este momento, el conjunto violeta se ubica último con cuatro puntos en siete fechas y una diferencia de goles de -11. A su vez, ya había quedado eliminado de la Copa Libertadores a manos de Atlético Mineiro en la segunda ronda del certamen.

De esta manera, Jorge Da Silva se transforma en el cuarto entrenador que deja su cargo en el actual Torneo Apertura. Julio César Toresani (Rampla Juniors), Eduardo Domínguez (Nacional) y Mario Szlafmyc (Plaza Colonia) también habían dejado de ser los entrenadores en sus equipos durante las siete fechas ya transcurridas.

La campaña del "Polilla"

Da Silva había empezado su segundo ciclo en el club en los últimos días de 2018 cuando en diciembre comenzó la pretemporada con el cuerpo técnico formado también con Darío Rodríguez, Daniel Oddine, Jorge Da Silva (hijo) y Pablo Placeres (preparador físico). Fue para preparar el inicio en la Copa Libertadores, que lo tenía con un debut anterior al del Campeonato Uruguayo.

Y debut no podría haber sido mejor. El primer partido fue el 23 de enero cuando superó 4-2 a Bolívar en una histórica victoria en la altura de La Paz. Una semana después en el Franzini confirmaría su clasificación a la segunda fase de la Copa pese a caer 3-2 contra el equipo boliviano.

El siguiente paso era Barcelona de Guayaquil, el equipo dirigido por Guillermo Almada y que se había preparado de buena forma para afrontar la competencia internacional. En la ida el violeta perdió 2-1 en Montevideo, pero por una mala inscripción del futbolista Sebastián Pérez logró ganar en los escritorios 3-0 y por ello, tras la derrota 1-0 en Guayaquil, la clasificación a tercera fase.

En resumen, había llegado a la etapa anterior a la fase de grupos pero ganando un solo partido y perdiendo los tres restantes. Enseguida vinieron tres derrotas seguidas en casa: 1-0 con Peñarol en el debut del Apertura, 2-0 ante Atlético Minerio por la ida de la Copa y 3-0 contra Cerro Largo en la segunda fecha del torneo local. Encima tres días después visitó al Minerio y con el empate 0-0 se volvió a Uruguay sin Libertadores.

En la vuelta al Campeonato Uruguayo consiguió su única victoria en el ámbito local con el 2-0 vs. Rampla Juniors en el Estadio Olímpico, pero desde ahí sumó tres derrotas más y un empate: 1-4 vs. Juventud en el Franzini, 6-2 vs. Liverpool en Belvedere, 1-1 vs. Wanderers en el Parque Rodó y 4-2 vs. Racing en el Roberto.

En resumen, fueron 13 partidos con dos victorias, dos empates y nueve derrotas, y un balance de goles con 15 a favor y 29 en contra.