Polenta: "Voy a volver a Nacional un año y me voy a retirar joven"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diego Polenta a los 27 años ya piensa en el retiro. Estuvo ocho meses inactivo entre su último partido jugado en Nacional y su vuelta a las canchas en Los Angeles Galaxy, pero ya se imagina colgando los botines dentro de tres o cuatro años. Eso sí, quiere antes volver al tricolor y así lo reflejó en el diálogo hecho este lunes con Quiero Fútbol de Sport 890.

Hace poco más de dos meses fue la llegada de Polenta a la MLS al firmar su contrato con los Galaxy. Estuvo en una puesta a punto durante algunas semanas para quedar físicamente disponible, etapa en la cual incluso recibió elogios de su entrenador Guillermo Barros Schelotto y del capitán Zlatan Ibrahimovic. No fue hasta marzo en el inicio de la MLS que debutó (de forma oficial).

El equipo de Los Angeles lleva jugado siete partidos con una sola derrota y seis victorias, la última gracias a los goles de Ibra y del mismo Diego Polenta el pasado viernes por la noche 2-1 sobre Houston Dynamo.

Su presente en Estados Unidos.

El zaguero aseguró que "la liga me sorprendió para bien, quiere seguir creciendo. Los partidos son muy competitivos. Jugar con jugadores del nivel de Ibra, de Jona Dos Santos es un placer, es un orgullo", aunque el nivel táctico está por debajo del nivel sudamericano.



"La táctica es el debe de ellos, de a poco van agarrando. También por eso van en búsqueda de los técnicos sudamericanos. El año pasado salió campeón el 'Tata' Martino", comentó. "Ellos son atletas, pero con el correr de los partidos me fui adaptando a eso. Me sorprendió para bien el nivel".

Más que nada la dificultad en encontrar el ritmo fue por los ocho meses sin un partido oficial. "Estuve mucho tiempo sin jugar, pensé que me iba a costar más. Pero el trabajo acá con profesionales es muy serio, me dieron una mano y me pude poner a punto rápido", sostuvo.

De todas formas admite que la forma de de vivir el deporte es distinta: "La MLS es más show que fútbol. Yo siempre jodo con mis compañeros: acá ganás o perdés y te aplauden, salís a la calle y no hay problema; me he sacado creo que dos fotos y solo en el estadio. Voy al supermercado, que en Uruguay me costaba, voy a la rambla; puedo hacer todo sin problemas y eso me dio una tranquilidad enorme. Voy a pescar a veces. Voy a tomar mate y la gente me mira: '¿qué está haciendo? ¿se está drogando? ja. Disfruto esas cosas".

Adentro del vestuario sí: "perdimos un partido y pateé todo adentro del vestuario, pero en la calle" es tranquilo. "Los americanos no sienten tanto la derrota, aunque no quieren perder como cualquiera".

Cerca de dejar el fútbol.

En los más siete meses en los que no estuvo relacionado con ningún club Polenta admite que pensó y estuvo cerca de tomar la decisión de colgar los botines, de no jugar más. "Estuve cerca. Yo le tengo que dar las gracias a Guillermo (Barros Schelotto) que me llamó en su momento. También Iván Alonso me abrió las puertas, Danubio me abrió las puertas y varios clubes más. Yo estoy contento y feliz, más que nada con Danubio que no me lo esperaba. Eso vale más que cualquier otra cosa".

"Era una decisión mía que quería abandonar el fútbol hasta que me llama Guillermo que un poco me convenció y tomé este camino", insistió.

Ahora en los Galaxy es un fijo en la zaga, donde además de aportar su fútbol suma con experiencia y personalidad. "Siempre lo tuve desde chico. En Nacional a mí me encantaba defender al compañero, estar día a día pendiente de todo. Pero no por eso dije 'dejo el fútbol', porque yo me sentía el hombre más orgulloso del mundo siendo capitán de Nacional. Pero eran otras cosas: me había ido muy joven y quería disfrutar de mi familia; quería jugar al fútbol con mis amigos y me di el gusto".

¿Cuándo vuelve a Nacional?

El contrato firmado por Diego Polenta en febrero con Los Angeles Galaxy marca un vínculo por tres años, aunque "puedo volver antes a Nacional. Capaz me da la loca y el año que viene me voy para Nacional. No sé lo que va a pasar de acá a tres años", asegura.

Al ser consultado no lo duda: "Obvio", sostiene. "Nacional está más allá de un dirigente o un jugador. En su momento voy a volver. No me pidan tres años, pero voy a jugar un año y me voy a retirar joven. Quiero ir a Nacional no en las últimas, ir bien a ganarme un puesto. Quiero dejar joven que me voy a retirar joven".

Y explicó las razones de por qué se quiere retirar joven: "Mi hijo ya está grande, también tengo dos nenas que vienen creciendo. Son cosas que me pierdo. No les prometí a ellos, pero me prometí a mí dejar el fútbol joven para aprovechar esas cosas. En la vida no es todo fútbol. No tengo la vida salvada ni mucho menos, si tengo que ir a trabajar iré a trabajar. Pero quiero disfrutar de otras cosas".

"Obviamente el sacrificio lo hace mi madre levantándose a las seis de la mañana para ir a trabajar. Uno hace otro tipo de sacrificio, es muy distinto al que hace mi madre. Nosotros estamos expuestos a todos los comentarios si tuvimos un mal día, que nos puede pasar a todos. Nosotros nos tenemos que fumar todo", argumentó.

Incluso con la presencia de Iván Alonso a la gerencia deportiva de Nacional es más posible su vuelta. "Tenemos una relación de amistad. Jugué con Mathías (hermano de Iván) en Bari. Enseguida que asumió me abrió las puertas, quiere decir que algo bien en mi carrera hice".

Cuando lo llamó "puse en consideración (volver), pero tenía pensado otra cosa. No era el momento de volver cuando me llamó Iván. Él me entendió. Me dijo que mientras él esté las puertas iban a estar abiertas".

Ahora tiene 27 años, pero sostiene que se va a retirar "a los 30 o 31" años "si todo va bien". "Lo único que sé es que soy profesional desde los 15 años", comentó sobre el momento que dejó Danubio para irse a Italia a jugar en las inferiores de Genoa. "Empecé muy jóven".

Por el momento jugará en Los Angeles Galaxy, aunque siempre estará la posibilidad de su retorno a Nacional y a su país. Más aún con la forma en la que extraña ir al campo. "¡No me digas porque vuelvo mañana! Tengo unos caballos tatuados en la espalda", comentó.