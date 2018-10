Polenta está en el tapete

Se volvió a reavivar la posibilidad de que Diego Polenta pueda regresar a Nacional. El tema estuvo sobre la mesa en la reunión de directiva del lunes por la noche, más allá de que no se tocó en profundidad ya que el principal asunto que se habló ese día fue respecto a la Asamblea Extraordinaria que se celebrará mañana en la tardecita.



El presidente José Luis Rodríguez le dijo a sus compañeros que el técnico Alexander Medina le comentó que el zaguero pretendía regresar y el DT ve con buenos ojos la contratación del excapitán.



Si bien no se profundizó, algunos directivos manifestaron su opinión y no hay unanimidad para que Polenta vuelva, al menos en este momento.

Uno de los argumentos es la conocida suspensión que debe cumplir el zaguero: cuatro partidos a nivel local y uno en lo internacional, hecho que prácticamente lo descartaría para lo que queda de la temporada, ya que sólo llegaría para la última fecha del Clausura, las eventuales finales y el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa. Sin perder de vista que Polenta no juega oficialmente un partido desde la final del Torneo Intermedio, cuando Nacional venció a Torque 3-2.



Otro argumento es que Nacional ya contrató defensas para este semestre y tiene el puesto cubierto. Llegaron Marcos Angeleri, Rafael García y el lateral Guillermo Cotugno.

Desde el ámbito del jugador manifestaron que Polenta no llamó a Nacional porque el zaguero respeta lo que dijo en la carta de despedida, luego de finalizado el Intermedio. Sostienen que el presidente fue el que se contactó con él y afirman que siempre hubo buena voluntad de Nacional para renovarle, incluso con una cláusula de salida al exterior.



En su momento, cuando el jugador tenía el interés de tres equipos del exterior, fue Polenta el que no quiso renovar con una cláusula para no tener de rehén a la institución.

Por otro lado, ayer por la tarde habló el gerente deportivo Alejandro Lembo en el programa Último Al Arco (Sport 890) y señaló sin rodeos: “No tengo información de que Polenta pueda venir a Nacional. Hoy no es una opción. No estoy enterado de que el jugador haya mantenido una charla con el ‘Cacique’”.



Lo que está claro es que la historia Nacional - Polenta promete más capítulos.