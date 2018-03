Con Polenta descartado y con un once probable

Nacional debe llevarse los tres puntos del Nasazzi si no quiere alejarse de la punta luego del triunfo de Peñarol. Pensando en ese duelo, Medina ya tiene un probable once en el que no está Diego Polenta por una lesión muscular que lo dejó afuera del equipo.



En los días previos se podía presumir con una mejoría del capitán tricolor, pero con el duelo tan cerca, el zaguero no tuvo la evolución esperada y por eso mismo no será de la partida ante el elenco de Sayago.



Medina no quiere sorpresas y por eso mismo coloca un equipo mixto entre los que juegan Copa Libertadores y los de Campeonato Uruguayo. El mismo sería con: Esteban Conde; Gino Peruzzi, Guzmán Corujo, Diego Arismendi, Jorge Fucile; Santiago Romero, Cristian Oliva; Matías Zunino, Sebastián Rodríguez, Gonzalo Bueno; Gonzalo Bergessio.