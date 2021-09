Polenta criticó estado del piso del Goyenola en el debut de Nacional: "Bendito fútbol uruguayo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diego Polenta habló este jueves al mediodía tras el entrenamiento de Nacional e hizo un análisis de lo que dejó el debut ante Cerro Largo. El zaguero hizo un mea culpa con el rendimiento del equipo, pero al mismo tiempo criticó el estado del campo de juego del Goyenola, donde el arachán ofició como local. La Comisión de Fields de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en la previa, había alertado por el nivel del campo de juego.

"Sabemos de nuestros errores. Creo que no es un partido en el cual pudimos demostrar lo que veníamos trabajando por un tema lógico y que ya conocen: el estado de la cancha. Bendito fútbol uruguayo, acá estamos. Nos va a tocar jugar en todos lados así que tenemos que estar preparados para esas circunstancias. No pudimos demostrar lo que veníamos trabajando", expresó.

"Seguimos con un tema, que estuvo toda la vida, y se habla siempre. Se habla de ser profesionales y 1.000 cosas, pero estamos en la chiquita; pero así no vamos a crecer más", sumó.



Si bien el partido en la cancha finalizó 1-1, el resultado aún es incierto debido a que Nacional hizo el reclamo de los puntos por la presunta participación del entrenador arachán, Danielo Núñez, que estaba suspendido.



Sobre esto, Polenta opinó: "No tengo nada que ver, no estudié para eso, yo estudié para jugar al fútbol".



En lo que refiere a su rendimiento en su regreso al club, opinó: "Me sentí bien en lo personal, pero obviamente que me falta. Eso lo voy a ir agarrando en el campeonato".



Respecto al partido del domingo contra Progreso (15.30 horas), que contará con la vuelta del público al Gran Parque Central por primera vez desde la pandemia, señaló: "Estamos ansiosos y felices. Es algo lindo, jugar con gente, el otro día en Tacuarembó la gente apoyó mucho también. Hacía mucho tiempo Nacional no iba, y el cariño que nos hicieron llegar fue impresionante. Hoy jugar en el Parque nuevamente, y con gente, para nosotros va a ser un plus".



"Tenemos que demostrar para que la gente se contagie y se vaya contenta a la casa, que hace mucho tiempo están esperando para eso", sumó.



Polenta remarcó que "va a ser un partido totalmente distinto". El zaguero de 29 años manifestó que Progreso es "un rival duro, con muy buenos jugadores" y que en de local están "obligados a ganar".