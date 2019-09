El polémico cruce entre Rodolfo Catino y Fernando Cáceres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rodolfo Catino, vicepresidente de Peñarol, declaró en el programa “100% Deporte” (Sport 890) que su intención desde hace años es que las divisiones juveniles no jueguen los fines de semana ya que en muchas ocasiones se fijan partidos en horarios en los que la exposición al sol es peligrosa.

"Me reuní con el Ministro de Salud (Dr. Jorge Basso) y Fernando Cáceres (Director de la Secretaría Nacional del Deporte), que estaba más preocupado por el costo que tenía cambiar los horarios de los partidos de juveniles que por el problema en sí", dijo el consejero de Peñarol.

"Me reuní con el Ministro de Salud y Fernando Cáceres, que estaba mas preocupado por el costo que tenia cambiar los horarios de los partidos de juveniles que por el problema en si" Rodolfo Catino en 100% Deporte — Sport 890 (@Sport890) September 25, 2019

“Me quedé enojado con Cáceres porque fui a pedir ayuda. Me parece muy importante prevenir el cáncer de piel de los jugadores", explicó Catino, quien desde hace algunos años que plantea la idea de poder iluminar varias canchas del fútbol uruguayo para que por un lado, las formativas no jueguen con exposición al sol los fines de semana de verano, y por otro, para que los jugadores del interior puedan irse sábado y domingo a su ciudad para disfrutar de sus familiares y amigos.

Más tarde, en el programa “Último al Arco” (Sport 890), Fernando Cáceres habló y dijo que “es falso lo que dijo esta persona. La Secretaría siempre pidió que se evitara fijar partidos entre las 11 y las 17 en meses de verano. Quizás ante su fracaso en lo que propuso en la AUF lo llevó a decir esto”.

“Es falso lo que dijo esta persona. La Secretaría siempre pidió que se evitara fijar partidos entre las 11 y las 17 en meses de verano.Quizás ante su fracaso en lo que propuso en la AUF lo llevó a decir esto”. Fernando Caceres en #UltimoAlArco. https://t.co/gCys3GcAII — Martin Charquero (@MartinCharquero) September 25, 2019

Pero Catino no hizo caso omiso a esas declaraciones de Cáreces y en Twitter respondió: “El fracaso es suyo que teniendo las herramientas y el poder para modificar algo que está mal no hace nada. Personalmente hace 6 años que estoy tratando de que todos los involucrados tomen conciencia de la gravedad del tema. A usted le preocupa el dinero y no la salud de los pibes”.

El fracaso es suyo que teniendo las herramientas y el poder para modificar algo que está mal no hace nada. Personalmente hace 6 años que estoy tratando de que todos los involucrados tomen conciencia de la gravedad del tema. A usted le preocupa el dinero y no la salud de los pibes — Rodolfo Catino (@RodolfoCatino) September 25, 2019

“Seguiremos peleando para que los partidos no se jueguen al rayo del sol. Y lo vamos a lograr. Con usted o con quien esté en su lugar”, agregó el vicepresidente carbonero.