Polémicas en Sud América-Peñarol: Gargano protestó uso del VAR y buzones denunciaron "insultos"

Sud América y Peñarol repartieron puntos en la última fecha del Torneo Apertura, pero los dos terminaron masticando bronca por diferentes motivos. Incluso el Buzón, que sumó un punto importante para alejarse del descenso.

Luego de finalizado el partido (1-1), la cuenta oficial de Sud América publicó en redes sociales: "Para nosotros, un puntazo que significa terminar el Torneo Apertura fuera de la zona de descenso. No creemos merecer, como Institución, el nivel de insultos que hemos recibido".

De todos modos, remarcó: "Dicho esto, ¡muchos éxitos en la Sudamericana, carboneros! Nos vemos a la vuelta en el Campeón del Siglo".

Por su parte, en Peñarol el que no ocultó su molestia fue el capitán Walter Gargano. El Mota manifestó su bronca por la utilización del VAR en el penal que le permitió a Sud América llegar al empate.



"VAR Uruguay: cobran por si las dudas, mamita querida", comentó el volante aurinegro.



"Jugador dice me pegó en el hombro y el árbitro (dice) no, en la cara jajaja Cobró porque está el VAR", añadió.