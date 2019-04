Otra polémica tuitera que envuelve a Fénix

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace un par de semanas Fénix fue protagonista de una polémica a través de la red Twitter, en ese caso con Plaza Colonia, y ahora repite, aunque en esta ocasión no desde su cuenta oficial.

El domingo 31 de marzo el líder del Apertura concurrió a Colonia para enfrentar a Plaza y se quejó de las incómodas condiciones en las que se encontró el plantel. "Queridos colegas, creemos que lo vivido hoy no es motivo de gracia. Primero por los jugadores, quienes están trabajando, y se espera un nivel mínimo de comodidades como ser una sala donde puedan vestirse sin tener que turnarse y ¡¡¡AGUA!!!", expresó un tuit de Fénix luego de quejarse por lo pequeño del vestuario visitante en el estadio Prandi y ante la respuesta de Plaza Colonia que expresaba: "Estamos trabajando para tener un estadio con vestuarios FIFA, como el resto de los clubes que nos visitan. Las disculpas del caso".

Queridos colegas, creemos que lo vivido hoy no es motivo de gracia.

Primero por los jugadores, quienes están trabajando, y se espera un nivel mínimo de comodidades como ser una sala donde puedan vestirse sin tener que turnarse, y ¡¡¡AGUA!!! pic.twitter.com/r49j9JM3SC — C. A. Fénix Oficial (@CAFenix_) April 1, 2019

Esto generó más tuits y muchas respuestas y comentarios en lo que fue la primera gran polémica en redes sociales entre dos cuentas oficiales de clubes. Este miércoles Fénix volvió a ser protagonista, aunque no estuvieron involucradas las cuentas oficiales de las instituciones.

La cuenta de hinchas de Sud América (@IASA1914) hizo un posteo mostrando su honda molestia con Juan Ramón Carrasco (técnico de Fénix) al que acusó de que cuando los buzones iban ganando 4-1 en el amistoso disputado este miércoles, mandó a parar el partido cuando faltaban 15 minutos.

Sud América goleaba 4-1 a Fénix y Juan Ramón Carrasco suspendió el encuentro a falta de 15’ por jugar. Una falta de respeto para los futbolistas de un tipo que se cree superior a todos. pic.twitter.com/8UxP8JodMa — Sud América (@IASA1914) April 10, 2019

Gastón Alegari, gerente de Fénix, respondió en su cuenta personal: "Tranquilos muchachos, bien ganado, faltaban 3 minutos, jamás falta de respeto, no errar conceptos, saludos!!".

Tranquilo muchachos, bien ganado, faltaban 3 minutos, jamás falta de respeto, no errar conceptos, saludos !! https://t.co/XcKgjqxHE1 — Gaston Alegari (@gastonalegari) 10 de abril de 2019

Ante esto, hubo contrarrespuesta de los hinchas buzones. "No faltaban 3 minutos. Igualmente, Gastón, la molestia no es con Fénix sino con una decisión tomada por alguien que nos consta no representa los valores de su Institución. Para nosotros es una falta de respeto no cumplir lo acordado. Un abrazo y ojalá puedan lograr el Apertura".