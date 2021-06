La polémica sobre el penal que no le sancionaron a Cavani: esto dijeron en el VAR

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Conmebol publicó los audios con el diálogo que mantuvo el árbitro brasileño Wilton Sampaio con el equipo del VAR en la jugada que Edinson Cavani reclamó penal durante el partido debut entre Uruguay y Argentina por la Copa América.

Iban 27’ de juego del partido entre Uruguay y Argentina cuando Edinson Cavani recibió una pelota por el sector derecho del ataque uruguayo y llegó al fondo dentro del área. El delantero encaró a Guido Rodríguez y tras amagar con ir al fondo enganchó hacia atrás y cayó dentro del área. Todos los jugadores uruguayos reclamaron penal.

La jugada fue revisada. ¿Qué le dijo el árbitro principal del VAR a Sampaio? "No, no, se deja caer. Para mí no, para mí él busca el contacto", expresó.



Luego agregó que "solo lo roza".



"Chequeando, Wilton. Chequeando posible penal. Ok, puede seguir Wilton, todo chequeado: pequeño contacto y el jugador simula", finalizó.



Cavani, Luis Suárez y otros futbolistas uruguayos protestaron esta incidencia, pero en la reiteración televisiva se observa que Cavani se dejó caer al ver que no tenía una opción clara para pasar la pelota y la decisión del árbitro fue correcta.