La polémica del partido: el penal no cobrado sobre Bertolo

A los 73’ de juego la polémica se instaló en el Gran Parque Central. Nicolás Bertolo encaró hacia el arco en velocidad y ya en el área de Nacional, Santiago Romero lo bajó cometiéndole un penal que el brasileño Sandro Ricci no cobró.



Unos minutos más tarde, el árbitro del partido se lesionó y puso en duda su continuidad en el encuentro mientras era atendido por la sanidad de Nacional.



Una molestia en uno de los gemelos del juez hizo que el partido se detuviera mientras todo el Parque Central hablaba de esa polémica en la que se vio favorecido el equipo local.



Mientras tanto, los jugadores del “taladro” no daban crédito de lo sucedido y seguían protestando por esa jugada en la que bien pudo ponerse en ventaja el equipo de Julio César Falcioni.



El partido se terminó y los futbolistas de Banfield estallaron: “No nos cobrara un penal y encima después se hace el lesionado. Eso es tener miedo”, tiró Pablo Mouche en los micrófonos de Fox Sports con una evidente bronca a flor de piel.



“¿Qué querés que te diga? Pensé que lo habían cobrado. Le pregunté al árbitro y me dijo que yo lo choco a él”, contó el protagonista de la jugada, Nicolás Bertolo.



Por otra parte, Jesús Dátolo, uno de los referentes de Banfield, cerró diciendo que “es una vergüenza. Eso era un claro penal que no cobró”.