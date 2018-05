Tras la polémica por el manual para Rusia 2018, la AFA dice que hubo "un error"

Parte del curso "Idioma y cultura rusa - Pensando en el Mundial", promocionado por el sitio oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como un curso destinado a dirigentes, futbolistas, técnicos y periodistas que concurran al próximo Mundial Rusia 2018, se brindaban consejos "para tener una oportunidad con una chica rusa".

"Las chicas rusas no les gusta que las vean como objetos. Las chicas rusas odian los hombres aburridos. No seas negativo. No hagas las preguntas típicas, sé original", decía el texto.

La Escuela de Capacitación de la AFA quedó en el centro de la escena.

La presentación se hizo ayer martes en la sede de la calle Viamonte, y la AFA recibió una nutrida cantidad de vistantes. Algunos de ellos no tardaron en replicar este tipo de consejos en las redes sociales, lo que desató una oleada de críticas por el contenido misógino y machista.

Hoy la AFA intentó explicar lo sucedido en un comunicado.

"Luego de los hechos de público conocimiento sucedidos ayer, el Departamento de Educación de la AFA realiza la siguiente aclaración:

El Departamento de Educación de la Asociación del Fútbol Argentino informa que luego de una investigación interna efectuada respecto de lo sucedido en el día de ayer en la jornada de Idioma y Cultura Rusa, se concluyó que parte del material entregado fue impreso erróneamente.

El docente a cargo del curso seleccionó información para brindarles a los asistentes y, lamentablemente al momento de la impresión del mismo, por un error involuntario, se incluyó un texto que jamás fue parte de la capacitación.

Advertido esto por el personal administrativo del Departamento, se procedió a retirarlo de manera inmediata. Lamentamos que dicha equivocación haya opacado lo importante de la jornada y la actividad educativa permanente brindada por AFA, expresando nuestras más sinceras disculpas a quienes se vieron afectados por la publicación, la cual de ninguna manera refleja el pensamiento de la Asociación del Fútbol Argentino, ni el de su Presidente Claudio Tapia ni de ninguno de sus directivos".