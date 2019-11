Otra polémica, Leodán: su tercer clásico también fue empate

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La forma en que Leodán González saludó a sus dos asistentes -Nicolás Tarán y Sebastián Silvera- al final del primer tiempo, indicaba la conformidad con la cual el árbitro se iba al descanso. Los primeros 45 minutos habían sido chatos, casi sin peligro ni emociones. Y tampoco jugadas polémicas.

El trabajo del hombre de Tala fue correcto... hasta los 75 minutos. En ese momento, con el partido 0 a 0 como a la postre terminó, hubo una falta de Jesús Trindade a Pablo García que había entrado a toda velocidad en el área. Trindade, al verse superado por el futbolista tricolor, estiró su pierna y hubo contacto. Es cierto que García exageró mucho la caída y quizás eso mismo pudo haber influido en la decisión de Leodán, quien desestimó la falta. Desde el borde del área movió sus brazos enérgicamente indicando que no había sido penal.

Los futbolistas tricolores le protestaron, lo mismo hizo el técnico Álvaro Gutiérrez y el preparador físico Marcelo Giarruso, que en ese momento calentaba a los suplentes y se arrimó a la línea a increpar al árbitro. Sus duros reclamos le costaron la tarjera roja.

El insulto no se hizo esperar y bajó desde la Colombes y la Olímpica.

De todas maneras, al final del partido y mientras los árbitros esperaban contra la Olímpica, varios futbolistas se acercaron a saludar a Leodán. Algunos de los tricolores volvieron a protestarle, pero otros simplemente le estrecharon la mano o le dieron un beso. Tal fue el caso del panameño Mejía.

ANTECEDENTES. Lo cierto es que Leodán no pasa de un empate en los clásicos. Y la tercera no fue la vencida. Los dos anteriores terminaron 1 a 1 y en ambos también hubo polémicas. Por ejemplo, en el primero (5 de abril de 2017), Rodrigo Aguirre empató para los tricolores luego de que Leodán no le mostrara la roja tras una dura falta a Nahitan Nández. Solo le sacó amarilla.

Y en el de octubre del año pasado, también por el torneo Clausura, se le reclamó que debía haber expulsado a Jorge Fucile por una plancha a Viatri quien igualó el juego de cabeza. Sólo lo amonestó.



Ayer, ¿habrá regresado conforme a su Tala natal?