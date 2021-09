La polémica sobre un jugador de Ecuador que enfrentará a Uruguay: se duda de su edad y de su lugar de nacimiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para el partido de este jueves, entre Uruguay y Ecuador, en la visita se anuncia como titular a Byron Castillo, quien fue titular en el triunfo contra Paraguay y entró desde el banco de suplentes en el empate a cero frente a Chile.

El lateral derecho tiene 22 años, juega actualmente en Barcelona y es una de las principales figuras del equipo. Antes jugó en Aucas y en Deportivo Azogues de Ecuador.

Pero la Asociación Paraguaya de Fútbol puso en dudas su nacionalidad y está investigando porque, al parecer, hay versiones que indican que en realidad nació en Colombia.

Según el medio paraguayo Sin Falta, después de filtrar una supuesta partida de nacimiento del Castillo, se demuestra que el futbolista no habría nacido en Guayas, Ecuador, sino en Colombia. Además se sostiene que tendría 26 años y no 22.

“Es un tema que se está dirimiendo en la justicia ordinaria. Hasta que eso no se resuelva, la justicia deportiva no puede hacer nada. Hay una resolución judicial que lo declara ecuatoriano y hasta que eso no se revierta, él es ecuatoriano. Es más, creo que los plazos para una protesta ya vencieron” afirmó Gerardo Acosta, asesor paraguayo.

Por otro lado, según informó el portal Infobae, teniendo en cuenta una resolución oficial, Castillo nació el 10 de noviembre de 1998 en General Villamil, provincia de Guayas. Frente a esto, RPP noticias habló con el periodista ecuatoriano John Lester de Radio Caravana de Guayaquil, quien confirmó que si bien es cierto en un momento se cuestionó su nacionalidad, en febrero pasado el Registro Civil de Ecuador emitió una resolución confirmando que Castillo es ecuatoriano.

“Se hicieron las investigaciones en Colombia, en Salinas, en las playas y definitivamente quedó claro que él nació acá en la península”, afirmó Lester. “Es más, el Registro Civil dio 30 días en caso se encontrara pruebas en contra, pero pasaron los 30 días y le dieron la cédula. Él jugó la fase de grupos y no pasa nada. Ante Vélez y Fluminense tampoco pasa nada, y ahora jugará ante Flamengo”, finalizó.