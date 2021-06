Polémica por gol de Brasil ante Colombia: qué dice el reglamento y qué argumentó Pitana con el VAR

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Brasil venció anoche a Colombia en un juego cargado de polémica y tensión en la Copa América 2021.

¿Qué ocurrió? A los 78' Brasil atacaba en busca del empate, pero antes de ingresar el área la pelota dio en el árbitro argentino Néstor Pitana. La jugada siguió y tras ese centro, Firmino puso el 1-1. Los colombianos reclamaron que se debía reanudar el juego con un pique en el lugar que la pelota dio en el juez.

El juego estuvo detenido por protestas durante un buen rato. El VAR convalidó el gol y Pitana dio 10 minutos de descuento tras esta demora. Como si fuera poco, a los 99', Brasil encontró el 2-1 y el encuentro terminó caldeado.

⚽🇧🇷 ¡GOOOOOL DE BRASIL! 🇧🇷⚽ Roberto Firmino marca así a los 76' el gol del empate con este cabezazo para vencer a Ospina.



🏟Brasil🇧🇷 1-1 🇨🇴Colombia



La #CopaAmericaDIRECTV🏆 la vives por @DIRECTVSports y @DIRECTVGO📲💻 pic.twitter.com/lRMl3CzsqC — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) June 24, 2021

Lo que dice el reglamento

El reglamento, en su capítulo 9, dice que el balón no estará en juego cuando pegue en un árbitro y además "un equipo inicie un ataque prometedor, el balón entre directamente en la portería o el equipo en posesión del balón cambie".



Las últimas dos situaciones no ocurrieron. La primera, de acuerdo a los entendió Pitana, tampoco. La defensa de Colombia no se desacomodó y la pelota derivó hacia un costado de la cancha nuevamente en un jugador brasileño.

Lo que ocurrió con el VAR

Hoy Conmebol publicó los audios donde se se detalla el diálogo que Pitana mantuvo con los árbitros del VAR.



El argentino justamente se apoyó en ese artículo del reglamento que habla de "ataque prometedor" para no darle lugar al reclamo de los colombianos.

El reclamo de la FCF

Tras esta situación, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emitió un comunicado solicitando la suspensión de los árbitros y puso como ejemplo la sanción que tuvieron los jueces del último Uruguay-Paraguay por Eliminatorias donde le anularon de forma errónea un gol a Jonathan Rodríguez.



"La FCF solicitó a la Conmebol la suspensión inmediata de los árbitros del partido, así como recientemente la Comisión de Árbitros suspendió a dos árbitros colombianos por el error grave y manifiesto consistente en la anulación de un gol durante el partido de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 202 entre Uruguay y Paraguay del 3 de junio", indicó la FCF.