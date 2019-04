Por Pogba el Madrid tendrá que poner 100 millones de euros y dar a Bale y Kroos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El técnico Ole Gunnar Solskjaer insiste en que Paul Pogba está contento y se quedará en el Manchester United, a pesar del interés del Real Madrid, pero el diario Mirror sostiene que podría llegar a darse una negociación si el club español realiza una oferta que incluya las cesiones de Gareth Bale y Toni Kroos.

La versión también fue recogida por diario AS, que incluso recordó la frase que entregó Zinedine Zidane: "Me gusta mucho Pogba, no es nuevo. Le conozco personalmente. Es un jugador diferente, aporta mucho y hay pocos jugadores que aporten tanto como él".

Pogba podría ser uno de los futbolistas que Zidane habría puesto sobre la mesa a Florentino Pérez para planificar el plantel para la nueva temporada. De hecho días atrás en Francia, el mediocampista del Manchester United dijo en una conferencia de prensa que Real Madrid era un club "de ensueño" e hizo referencia específica a su compatriota Zidane, además de decir que en este momento estaba contento en Old Trafford.

Claro que el United no está entusiasmado en venderlo. Y para hacerlo habría que realizar algo más que una seductora oferta económica. Aunque se habla ya de unos 100 millones de euros de piso, para convencer a Solsjkaer de dejar ir a un mediocampista de 26 años que sigue siendo fundamental para sus planes en el futuro, tendrían que tentarlo de otra manera.

Para dejarlo más en claro dijo: "Paul (Pogba) es un hombre muy amable y educado que luego respondió a una pregunta general sobre Zidane, que es un ícono en Francia. Solo respondió cortésmente a esa pregunta, pero Paul está feliz aquí, va a ser una gran parte de la organización que queremos construir en el equipo y eso no ha cambiado en absoluto".