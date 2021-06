No se podía dormir y le hizo una canción a Edinson Cavani: escuchá "Bendición celeste"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Su nombre es Sebastián Gómez Barboza, es profesor de Biología, músico y tiene 25 años. Nació en Bella Unión, pero él se siente un poco salteño. Allí estudió, trabaja, conoció a su pareja y espera la llegada de su hija. "Prefiero decir que soy del litoral, porque por trabajo siempre ando entre Bella Unión, Salto y Paysandú", bromeó. Este lunes, estrenó su canción homenaje a Edinson Cavani.

"La idea surgió un poco en broma y un poco en serio. En enero de este año, una madrugada donde yo por lo general tengo problemas de insomnio, me surgió el estribilllo. Me levanté y esa misma noche escribí la canción", contó Sebastián a Ovación.

Esa letra que compuso en una noche donde no podía conciliar el sueño, luego sufrió alguna modificación "para mejorar la lírica" hasta que consiguió el producto deseado.



"Invité a mi primo, un murguero de alma (Leonardo De los Santos, que canta con Sebastián) y grabamos un video casero en el Parque General Rivera de Bella Unión. Tuvo una notoriedad tremenda, me llamaron de otras partes del país para consultarme sobre la canción, tuvo su repercusión, pero era un video amateur sin mayores pretensiones", indicó.



Por eso, a Sebastián se le ocurrió la idea de conseguir auspiciantes en Bella Unión y Salto para financiar la grabación de la canción y la producción del videoclip que se filmó íntegramente en Salto. Allí se muestran distintos murales relacionados a Cavani y otros puntos icónicos de la ciudad, mezclados con goles del delantero con la selección.



"Me hubiese gustado que incluso aparezcan más lugares. Salto me dio la oportunidad de poder estudiar, recibirme. Tengo un aprecio tan grande por Salto como por Cavani también".



Sebastián le envió hoy mismo por mail y por Facebook el video con la canción a Berta Gómez, la madre de Cavani. "Todavía no tuve respuesta", comentó ansioso.

La letra: "Bendición celeste"

Hay un charrúa que juega como los dioses, de una ciudad tan querida Uruguay al norte, lleva en sus venas flamante ancestralidad y siempre apuntando su flecha al área rival.



Hay un salteño que en el mundo la descose, y en cada cuadro que arriba se vuelve un prócer, sacrificado y humilde como el que más, símbolo claro de lucha e identidad.



Edinson Cavani, "Matador", bendición Celeste. Derrochando garra y calidad sobre el verde césped. Edinson Cavani, "Matador", bendición Celeste. Derrochando garra y calidad sobre el verde césped.



Hay un charrúa que honrando las tradiciones se abre camino en la vida gritando goles. Sea en equipos de Italia o Francia, da igual. Todo el legado heredado será inmortal.



Con la "Franja" mucho cautivó y en Europa al mundo conquisto, como dice el dicho: 'Flor de jugador'.



Edinson Cavani, "Matador", bendición Celeste. Derrochando garra y calidad sobre el verde césped. Edinson Cavani, "Matador", bendición Celeste. Derrochando garra y calidad sobre el verde césped.



Quién lo diría gringo, la gente se muere por verte jugando cada domingo. Esta canción para ti es una artística ofrenda para el "Matador" salteño que se volviera leyenda.



Edinson Cavani, "Matador", bendición Celeste. Derrochando garra y calidad sobre el verde césped. Edinson Cavani, "Matador", bendición Celeste. Derrochando garra y calidad sobre el verde césped.