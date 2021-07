¿Qué poderoso equipo de Europa tendría abrochada la llegada de Sergio Ramos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Liberado de su contrato con el Real Madrid desde este jueves, el defensa español Sergio Ramos habría llegado a un acuerdo para incorporarse al París Saint-Germain, coinciden medios españoles.

"Sergio Ramos se va al PSG", tituló el diario deportivo As este jueves. "Acuerdo Ramos-PSG", afirmó por su parte Marca.

"Este mismo jueves, su hermano y representante René tomó un avión en dirección a París para negociar los términos del acuerdo, que ya se han resuelto, como adelantó RMC Sport y pudo confirmar AS: Ramos firmará por dos temporadas con el PSG", afirmó As en su noticia.



La prensa española precisó que el sevillano, que terminó una etapa de 16 años en el Real Madrid, estará en París "en los próximos días" para someterse al reconocimiento médico y firmar su contrato.



A sus 35 años, el defensa central español, no convocado por la 'Roja' para la Eurocopa por una lesión, habría conseguido negociar dos años de contrato y el salario se mantendría a un nivel similar al que le ofrecía el Real Madrid, unos diez millones de euros netos.



En el PSG, Ramos se reencontraría con excompañeros del Real Madrid como el argentino Ángel Di María y el arquero costarricense Keylor Navas, pero también con varios compatriotas españoles como Pablo Sarabia, Sergio Rico, Ander Herrera o Bernat.