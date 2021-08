Pochettino se refirió al futuro de Mbappé y al posible debut de Messi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El entrenador del París Saint-Germain (PSG), Mauricio Pochettino, dijo este jueves tomarse con "humor" los rumores que hay en torno a la salida o no de Kylian Mbappé y apuntó que el delantero es su jugador y no prevé que no esté con ellos esta temporada.

"Kylian es nuestro jugador y no veo que no esté aquí en este próximo curso, en este curso que iniciamos hace un par de semanas", señaló en la rueda de prensa previa al encuentro de este viernes contra el Stade Brestois.

El jugador tiene un año más de contrato, hasta 2022, aunque en la prensa se especula sobre su posible fichaje por el Real Madrid.



"Hay muchas cosas que se dicen, hay muchas cosas que se hablan y ya hemos visto por experiencia que algunas cosas pueden ser, otras cosas no pueden ser y muchas de las cosas no son. Lo más importante es que Kylian está tranquilo", sostuvo.



Pochettino insistió en que ve al jugador "motivado y trabajando también muy duro para hacer una buena temporada".



El entrenador aseguró además que no está al corriente de si el delantero comunicó al resto del equipo su decisión. "Yo no estoy en ese grupo de jugadores. Mi conversación con Kylian es todo futbolístico, de lo que tiene que hacer mañana. Pero está clarísimo que tiene un año más de contrato si no renueva, o sea que es jugador del PSG. Nosotros estamos contentos y por lo que él me muestra a mí, está contento con nosotros también", añadió.



Por eso quitó importancia a los rumores que circulan en este mercado, que finaliza este 31 de agosto. "Me gusta este periodo, me lo tomo muchas veces con cierto humor y siendo positivo también porque creo que este periodo es parte también del fútbol. (...) Sabemos que Kylian es nuestro jugador y queremos que esté con el PSG", concluyó.

Sobre Messi: "Se ha adaptado muy bien y muy rápido"

Por otra parte, el DT señaló que Lionel Messi se adaptó "muy bien y muy rápido" al equipo y destacó que todo lo que aporta "es positivo".



"Ya sabemos lo que es Leo, lo que representa. Todo es positivo. Hay muy buen ambiente en el grupo y él se ha adaptado muy bien y muy rápido. Estoy contento con la forma en la que todo el mundo está trabajando", dijo.



Pochettino no quiso avanzar todavía si el argentino debutará con el PSG este viernes. "Estamos analizando si va a estar en el grupo o no. Los criterios son físicos, futbolísticos y de las dinámicas de los grupos. Hay que encontrar un equilibrio", apuntó.



Sí insistió, en cambio, en la buena integración al plantel: "Hay muy buen 'feeling' en el vestuario con todos sus compañeros y cuando hay talento en un equipo como nosotros el entendimiento no solo está en el vestuario, sino también en el campo".



El PSG fichó en este mercado a Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi y Georginio Wijnaldum.



"Todos los jugadores que han llegado han aportado esa energía que se necesita muchas veces renovar en un grupo. (...) Cuando tienes estos jugadores, la conexión es muy rápida. El fútbol solo tiene un lenguaje y creo que conectar los talentos es muy rápido", recalcó.



El PSG ganó los dos partidos disputados en esta nueva temporada en la Ligue 1: por 1-2 ante el recién ascendido Troyes y por 4-2 contra el Estrasburgo.