Plazo hasta el viernes para regularizar la situación de clubes con el BPS

La Mutual de Futbolistas está monitoreando la situación de algunos clubes con BPS que impide a los jugadores a acceder a seguro de desempleo, seguro médico y otras prestaciones.

De las once instituciones que deben regularizar su situación con el Banco de Previsión Social, hay cuatro que han adelantado bastante en sus gestiones. Pero hay un par de ellas que no están dispuestas a hacerlo porque argumentan que se trata de deudas anteriores de las que no son responsables.

Los clubes de Primera y Segunda que mantienen deudas con el BPS son: Fénix, Progreso, Rampla Juniors, Cerro, Atenas, Racing, Villa Española, Villa Teresa, Cerrito, Tacuarembó y Rocha.

La Mutual dio plazo hasta el viernes y en caso de que las cosas no se hayan regularizado, puede decretar un paro de actividades. La asamblea extraordinaria decidió por votación unánime, facultar a la Comisión Directiva a decretar el paro de ser necesario. Por lo que la séptima fecha del torneo Clausura está en duda.

Jornada de reflexión

En otro orden, desde la Mutual se aseguró a Ovación que la jornada de reflexión que se llevó a cabo este martes se acató en la totalidad de las instituciones. Ningún club entrenó.

Se tomó la decisión de que ningún equipo entrenara como señal de respeto por el fallecimiento de Santiago García y para que los futbolistas pudieran acompañar a los familiares del "Morro", durante el velorio y el entierro que se llevó a cabo al mediodía.